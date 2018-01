En chute libre, l'Inter doit se ressaisir

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Et soudain, la chute. Alors qu'il marchait sur la Serie A au soir d'un brillant succès face à Vérone lors de la 15e journée (5-0), l'Inter Milan vit depuis des heures plus sombres. En effet, les Nerazzurri n'arrivent plus à gagner en Championnat, avec deux matches nuls - face à la Juve (0-0, 16e journée) et la Lazio (0-0, 19e journée) - et deux défaites, face à l'Udinese à domicile (1-3, 17e journée) et Sassuolo (1-0, 18e journée). Résultat : au classement la formation de Luciano Spalletti a abandonné son fauteuil de leader, au profit de Naples. Avec sept points de retard sur les Napolitains et six sur la Juve, deuxième, l'Inter n'a déjà plus le choix : pour rester au contact, il faudra gagner ce vendredi soir sur la pelouse de la Fiorentina, pour le compte de la 20e journée (20h45). Mais l'adversaire est de taille. La Viola n'a plus perdu en Serie A depuis le 5 novembre (2-4 contre l'AS Rome, lors de la 12e journée).





L'Inter Milan de Borja Valero vit des moments difficiles

Icardi dans le viseur du Real

Sans victoire depuis quatre matches en Championnat, l'Inter a aussi été éliminée de la Coupe d'Italie face au grand rival du Milan AC (1-0 en quarts de finale le 27 décembre). Et pour couronner le tout, des rumeurs envoient Mauro Icardi, son attaquant et meilleur buteur de Serie A avec 17 réalisations, du côté du Real Madrid. "Si Icardi rejoindra le Real Madrid à l'avenir ? Je ne sais pas, je ne dis ni non ni oui. Tout dépendra de l'Inter et de ce qui se passera dans les prochains mois", confiait il y a peu Wanda Nara, femme et agent de l'attaquant argentin. Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport a indiqué que la direction du Real Madrid disposerait d'un plan pour Icardi. Florentino Pérez souhaiterait inclure Karim Benzema dans la transaction pour faire plier son homologue interiste dans ce dossier. Affaire à suivre...

L'impasse sur le mercato

Et pour ne rien arranger et rendre les tifosi encore un peu plus sceptiques quant à la suite de la saison, Luciano Spalletti, l'entraîneur de l'Inter, a annoncé jeudi que le club devrait être inactif sur le marché des transferts cet hiver. "Vous pouvez citer des noms : Mkhitaryan, Pastore, Verdi... mais ils ont coûté 30 millions d'euros et nous n'avons pas cela". "Songer à l'arrivée de nouveaux joueurs devrait, à mon avis, conduire à une réduction du niveau de jeu de l'équipe", a-t-il également confié. De quoi prolonger la gueule de bois du Nouvel An sur les bords du Lambro...