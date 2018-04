Les quatre affiches du week-end à ne pas manquer !

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

A quelques encablures de la fin des championnats européens, les choses commencent sérieusement à se décanter. Ce week-end, c'est la Ligue 1 et la Premier League qui peuvent délivrer le nom de leur nouveau champion. En Liga NOS, le duel entre Benfica et le FC Porto rapportera plus que trois points. Et que dire de la Serie A où tout Rome, après une semaine historique, va vivre ce dimanche au rythme d'un derby sous haute tension.



Tottenham - Manchester City (samedi 20h45)

Alors que le titre de champion lui tend les bras et que l'euphorie devrait être de mise, City fait grise mine et on peut le comprendre. Trois défaites, et pas des moindres (2 face à Liverpool en C1 et 1 face son voisin United en PL), sont passées par là et ont, quoi qu'il se passe ce samedi à Wembley ou lors des prochaines journées, entaché un cru 2018 qui aurait pu se révéler exceptionnel. Face à des Spurs en quête d'une place sur le podium, les hommes de Guardiola vont devoir remettre le bleu de chauffe pour concrétiser les efforts d'une saison et succéder à Chelsea au palmarès de la Premier League. Pour cela, un succès est nécessaire mais pas forcément suffisant. Celui-ci devra être combiné à un revers des Red Devils (2e à 14 points) sur leur pelouse face à la lanterne rouge du classement West Bromwich Albion (dimanche à 17h). Si WBA joue sa survie sur ce match, on doute que United facilite la tâche de son voisin honni.



Benfica - Porto (dimanche 19h)

La fin de de championnat (il reste 5 journées) s'annonce chaude en Liga NOS avec deux clubs historiques, le Benfica (74 points) et le FC Porto (73), qui se tirent la bourre et un troisième, le Sporting (68), qui n'a pas dit son dernier mot (il lui reste encore à jouer les 2 premiers). Mais c'est bien ce week-end, dans la capitale, que la ligue portugaise pourrait prendre un tournant décisif avec LE duel entre les deux ténors. A domicile, le Benfica, en infligeant un troisième revers cette saison au FC Porto, serait tout proche d'un cinquième titre d'affilée. Le premier décembre dernier, lors du match aller, les deux clubs s'étaient quittés sur un 0-0.



Lazio - AS Rome (dimanche 20h45)

Fortunes (très) diverses pour les deux clubs romains engagés cette semaine dans les compétitions européennes. Alors que l'AS Roma de Rossi s'est fendu du plus grand exploit de son histoire en renversant le FC Barcelone (4-1; 0-3) pour rejoindre le dernier carré de la compétition la plus prestigieuse, son voisin de la Lazio se remet tout juste d'une humiliation sur la pelouse autrichienne de Salzbourg (défaite 4-1 après un 4-2 à l'aller) en Europa League. Fort de ces destins contraires et de leurs situations comptables actuelles en Serie A (les deux équipes sont 3e avec 60 points), le derby de ce dimanche s'annonce bouillant dans la capitale romaine.



PSG - Monaco (dimanche 21h )

Une finale pour le titre, une passation de témoin sur sa pelouse fétiche du Parc des Princes, voilà ce que le PSG va proposer à son public dimanche, en clôture de la 33e journée de Ligue 1, lors de la réception de l’AS Monaco. Le seul dernier véritable col de la fin de saison du club parisien, quinze jours après la finale de la coupe de la Ligue (succès 3-0 du PSG), doit rimer avec l’un de ses plus grands frissons, qui serait accentué par le fait de reprendre le bien abandonné un an plus tôt aux hommes de Leonardo Jardim. Une chose est sûre : seule une victoire garantirait aux Parisiens un cinquième titre en six ans.