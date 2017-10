Les cinq affiches du week-end à ne pas manquer !

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Cinq matches pour cinq affiches dans chacun des cinq grands championnats européens. Pour ce week-end, on vous a sélectionné la crème de la crème et il y en a pour tous les goûts. Cela commence dès ce soir par PSG-Nice (20h45).

Un sommet de Ligue 1 avec des airs de revanche, un classique de la Premier League ou encore un duel qui sent la poudre en Italie : le week-end pour les adorateurs du ballon rond se veut prometteur.



Ligue 1 (11e): Paris-SG (1er) - Nice (14e)



Un parfum de revanche flotte autour de cette rencontre. Nice, actuel 14e de Ligue 1, a frustré Unai Emery et les Parisiens la saison dernière. Ni le match aller au Parc (2-2), ni le déplacement dans les Alpes Maritimes (3-1) n'avaient souri aux Parisiens. Une victoire qui, comme le disait le technicien basque en conférence de presse ce mercredi, pourrait faire oublier le match à Marseille. Un parfum de revanche également pour Di Maria probablement aligné d'entrée ce soir compte tenu de la suspension de Neymar. (PSG-Nice, aujourd'hui à 20h45)

Premier League (10e): Manchester United (2e) - Tottenham (3e)

9 matches joués, 20 points glanés pour 6 victoires, 2 nuls et 1 défaite: Red Devils et Spurs entretiennent la même dynamique depuis le début et se tiennent au marquage au classement. Ce choc de la Premier League est l'occasion pour l'un des deux d'imposer son autorité à l'autre. Une mission davantage complexe pour les hommes de Pochettino depuis l'annonce du forfait, ce vendredi, de leur artificier maison Harry Kane (8 buts). (Manchester United-Tottenham, samedi à 13h30)

Bundesliga: Bayern Munich (2e) - RB Leipzig (3e)



Trois jours après s'être affrontées en coupe d'Allemagne (victoire du Bayern à Leipzig 1-1, 5 tab à 4), les deux formations se retrouvent ce samedi à l'Allianz Arena. Un test grandeur nature pour Heynckes et ses hommes face à une formation qui confirme qu'elle n'est pas que la surprise d'une seule saison. Pour ce match, les Bavarois récupèrent James Rodriguez (dos) et Juan Bernat (cheville) de retour de blessures. (Bayern-Leipzig, samedi à 18h30)

Calcio: Milan AC (8e) - Juventus (4e)



La réception de la Vieille Dame devrait en dire beaucoup plus sur le potentiel réel de ce Milan new-look. A douze longueurs du leader napolitain, un revers de plus (déjà 4 en 10 matches) plomberait pour de bon les ambitions affichées en début de saison par la formation dirigée par Montella. Battue à huit reprises lors des neuf dernières confrontations, les chiffres ne parlent pas pour elle. Sauf un: le dernier succès en date remonte à la saison passée... à San Siro (1-0). (Milan AC-Juventus, samedi à 18h30)

Liga: Athletic Bilbao (11e) - FC Barcelone (1er)



Si le club de l'Athlétic affiche une modeste 11e place au classement, le duel entre Basques et Catalans restent l'une des affiches historiques de la Liga. Dans un San Mames 2.0 forcément bouillant, Messi et ses coéquipiers devront livrer un gros match pour pas voir Valence et le Real revenir sur leurs talons. Même prévenus été échaudés, les Blaugranas s'y sont inclinés deux fois lors de leur trois derniers déplacements. (Bilbao-Barcelone, samedi à 20h45)