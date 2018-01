En cinq ans, le Barça a pulvérisé son record de transfert

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Le FC Barcelone vient de s'offrir Coutinho pour la somme de 160 millions d'euros. Avec ce montant, Coutinho devient le joueur le plus cher de l'histoire du Barça et le 3e joueur le plus cher du monde derrière Neymar et Mbappé, transférés tous deux cet été au PSG. Et en moins de cinq ans, le Barça est devenu l'un des principaux acteurs du mercato.



2013 : Neymar pour 86,2 millions d'euros

Officiellement recruté pour 57millions d'euros, Neymar a en réalité coûté beaucoup plus cher comme cela a été révélé par les Football Leaks. Le joueur brésilien avait rejoint le Barça à l'été 2013 en provenance de Santos mais le faible montant de son transfert, pour un joueur si prometteur, avait fait tiquer les adversaires du Barça dont le Real Madrid. Et ils avaient raison : après une analyse des Football Leaks, le Barça n'a pas dépensé 57 millions mais 86,2 millions d'euros.

Mais le FC Barcelone n'est pas à plaindre car il a également réalisé une belle très plus-value en revendant Neymar pour 222 millions d'euros au PSG l'été dernier.



2017 : Ousmane Dembélé pour 105 millions d'euros

Le montant record du transfert de Neymar au Barça semblait imbattable pour les supporters catalans. D'ailleurs, un an après Neymar, Luis Suarez avait rejoint la Catalogne pour un transfert légèrement inférieur à celui du Brésilien (82,5 millions d'euros). Pourtant, cet été, le Barça a cassé sa tirelire pour s'offrir un nouveau prodige de la planète football : le Français Ousmane Dembélé, âgé de seulement 20 ans.

Face à la concurrence de nombreux clubs européens, le Barça a su séduire le feu follet qui faisait les beaux jours du Borussia Dortmund en lui proposant tout simplement de succéder à Neymar, parti trois semaines plus tôt au PSG.

2018 : Coutinho pour 160 millions d'euros

Si cinq ans séparent les transferts record de Neymar et Dembélé, seulement six mois ont permis à Coutinho de détrôner Dembélé dans l'histoire du mercato barcelonais avec un transfert estimé à 120 millions d'euros + 40 millions d'euros de bonus. Cela démontre bien la fièvre acheteuse qui s'est emparée du Barça ces derniers mois. Preuve en est avec le mercato d'été 2017 du club catalan : en plus de Dembélé, le Barça avait attiré dans ses filets Paulinho (40 millions d'euros), Nélson Semedo (30 millions d'euros) et Gerard Delofeu (12 millions d'euros). Reste à savoir si le Barça va continuer sur ce rythme et faire encore plus fort lors du mercato estival 2018.

Les plus gros transferts du Barça

1. Coutinho : 120+40 millions d'euros en 2018 (Liverpool)

2. Ousmane Dembélé : 105 millions d'euros en 2017 (Borussia Dortmund

3. Neymar : 86,4 millions d'euros en 2013 (Santos)

4. Luis Suárez : 82,5 milions d'euros en 2014 (Liverpol)

5. Zlatan Ibrahimovic : 50 millions d'euros + Samuel Eto'o (Inter Milan)