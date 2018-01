Cinq entraîneurs libres pour la Ligue 1

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Avec la Coupe de France, les clubs de Ligue 1 ont fait leur retour sur les terrains. Mais pour de nombreux entraîneurs, il n'y a pas eu de reprise. Téléfoot a ainsi sélectionné cinq entraîneurs français libres et qui pourraient entraîner en Ligue 1.

Frédéric Antonetti, 56 ans, 492 matches dirigés en Ligue 1

Libre depuis le 22 novembre 2016 et son éviction de Lille, Frédéric Antonetti cherche toujours un club. Le Corse est l'un des entraîneurs les plus expérimentés de la Ligue1. Meneur d'hommes, il a mené quatre clubs différents en finale de la Coupe de la Ligue (SC Bastia en 1995, l'OGC Nice en 2006, le Stade rennais en 2013 et le Lille OSC en 2016) sans jamais pouvoir soulever le trophée.

Avec un nouveau challenge, il pourrait enfin enrichir son palmarès dans lequel figure une Coupe Intertoto (SC Bastia en 1997 et un championnat de Ligue 2 (Saint-Étienne 2004).



Christian Gourcuff, 62 ans, 421 matches dirigés en Ligue

L'entraîneur breton est maudit avec le Stade Rennais. Alors qu'il a mené Lorient des bas-fonds du football français jusqu'à la Ligue 1, il n'a jamais pu réussir avec le Stade Rennais. Son premier passage (2001-2002) comme son deuxième (2016- novembre 2017) n'ont pas permis au club rennais de franchir un palier et devenir un membre régulier du top 5 voire du Top 3.

Mais malgré ce bilan mitigé dans l'Ille-et-Vilaine, Gourcuff jouit toujours d'une belle cote grâce à sa philosophie de jeu, résolument portée vers l'offensive.



Francis Gillot, 57 ans, 339 matches dirigés en Ligue 1

L'été dernier, Francis Gillot débarquait en grande pompe du côté de l'AJ Auxerre. L'objectif était ambitieux : la remontée en Ligue 1. Mais lassé par le manque de moyens, Francis Gillot a préféré jeté l'éponge en décembre.

Après avoir qualifié régulièrement Sochaux, Lens et Bordeaux pour l'Europe, faisant même remporter aux Girondins la Coupe de France (2013), sa belle carte de visite devrait séduire de nombreux clubs.

Laurent Blanc, 52 ans, 228 matches dirigés en Ligue 1

Le "Président" est à la recherche d'un club depuis son licenciement surprise du PSG à l'été 2016. Mais Laurent Blanc ne veut pas se précipiter et surtout, il ne veut entraîner que des gros clubs, les seuls qui pourront lui permettre de mettre en place sa philosophie de jeu, fortement inspirée de celle du FC Barcelone (il a joué pour le club blaugrana de 1996 à 1997).

En Ligue 1, seuls quelques clubs (OM, Monaco, Lyon) pourraient s'offrir cet entraîneur de renom qui possède un palmarès XXL (4 championnats, 2 coupes de France, 4 coupes de la Ligue).



Raymond Domenech, 65 ans, 152 matches dirigés en Ligue 1

Non, vous ne rêvez pas. Raymond Domenech pourrait rendre de fiers services aux clubs de Ligue 1. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France a fait un excellent boulot avec l'Olympique Lyonnais (1988-1993) : promotion du club en Ligue 1, qualification pour la Coupe UEFA. Et contrairement aux idées reçues, Domenech est toujours en quête d'un club depuis le désastre Sud-africain en 2010. Il a même envoyé son CV à l'AJ Auxerre (Ligue 2) pour succéder à Francis Gillot.

Une chose est sûre, un retour sur un banc de Ligue 1 apporterait un formidable coup de projecteur au club qui tenterait ce pari audacieux.