Les cinq infos à retenir du week-end : Mbappé, Dembélé, Monaco, Steinhaus et Zidane

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Si vous avez raté les principaux faits de l'actualité foot du week-end, pas de panique ! Téléfoot a sélectionné les cinq infos essentielles.



Premières réussies pour Mbappé et Dembélé

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont étrenné ce week-end leur nouveau maillot. Avec le PSG, vainqueur à Metz 5-1, Kylian Mbappé a donné naissance à la MCN, acronyme de Mbappé, Cavani, Neymar. Et l'ancien joueur de Monaco s'est illustré avec un but et une passe décisive (à l'instar de Neymar), tandis que Cavani a signé un doublé.



► Metz-PSG : Première réussie pour Kylian Mbappé

De son côté, Ousmane Dembélé a fait ses grands débuts avec le Barça, lors du derby catalan face à l'Espanyol, au Camp Nou. Entré à vingt minutes de la fin, l'international français mis en évidence en délivrant sa première passe décisive. Le destinataire ? Luis Suarez, qui en profitait pour inscrire le cinquième et dernier but du match (5-0).



► Derby de Barcelone : Ousmane Dembélé décisif pour sa première avec le Barça



Fin des séries pour Monaco

Si le PSG s'est régalé à Metz, on ne peut en dire autant de Monaco à Nice. Les Monégasques ont été balayés 4-0, soit le même score que la saison dernière ! Mais surtout, Monaco a vu toutes ses séries victorieuses s'arrêter avec ce lourd ce revers.



Une femme arbitre en Bundesliga

Codifié en 1863, le football n'avait jamais vu une femme arbitrer un match professionnel chez les hommes en première division. L'erreur est enfin réparée. Dimanche, lors de la rencontre entre le Herta Berlin et le Werder Brême, Bibiana Steinhaus est devenue la première femme arbitre dans un grand championnat européen.

"J'arbitre parce que mes performances me le permettent, pas parce que je suis une femme. Ça fait une grosse différence" a déclaré Bibiana Steinhaus. On espère voir maintenant une femme arbitrer un match de Ligue 1.



Un de chute pour le Bayern et le Milan AC

Ce week-end a également été marqué par la première défaite de la saison de deux cadors européens : le Bayern et le Milan AC. Le Bayern Munich s'est incliné 2-0 à Hoffenheim et doit en plis gérer un début de polémique après les critiques de Robert Lewandowski sur le mercato de son club.



Quant au Milan AC, il a raté son premier test de la saison. Le club milanais, qui s'est montré très actif sur le marché des transferts et veut détrôner la Juventus en Serie A, s'est incliné 4-1 au Stadio Olimpico contre la Lazio de Rome. L'homme du match est incontestablement Ciro Immobile auteur d'un triplé.



► Serie A : La Lazio écrase l'AC Milan 4-1, triplé d'Immobile !



Manchester United voulait Zidane

Enfin, on a appris ce week-end que Manchester United était à deux doigts de recruter Zinédine Zidane en 1996. C'est l'ancien président du club, Martin Edwards, qui a révélé cette information. Entraîneur des Red Devils à l'époque, Alex Ferguson voulait Zizou mais a renoncé afin de ne pas faire de l'ombre à Eric Cantona !



► En 1996, Manchester United a renoncé à Zidane pour ne pas gêner Cantona



Zidane était à l'honneur dans Téléfoot ce dimanche. Après « Zidane à cœur ouvert », Téléfoot a diffusé la deuxième partie de ce document exceptionnel : « Zidane, le Real dans la peau » que vous pouvez voir ou revoir ci-dessous.