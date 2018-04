Cinq infos que vous avez peut-être manqué ce week-end !

Par François TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Deux cents deux jours après sa rupture des ligaments croisés du genou droit, Benjamin Mendy a rejoué avec la réserve de Manchester City face à Manchester United (1-1) vendredi soir. Titularisé, le latéral a joué une mi-temps et donné des signes plutôt rassurants sur sa forme physique. Une semaine d'entraînement positive pourrait lui permettre d'intégrer le groupe qui affrontera Swansea le week-end prochain. Un match décisif pour le titre.





Real - Juve: Zidane l'a eu mauvaise





L'entraîneur du Real Madrid n'a pas du tout apprécié les commentaires qui ont suivi la qualification de son équipe face à la Juventus de Turin (0-3, 3-1) suite au penalty sifflé à l'ultime minute de jeu. Et ZZ l'a fait savoir : "Je suis indigné. c'est une honte de parler de vol. Pour moi, l'arbitre a raison. Clamer des choses comme : "On n'a qu'à donner la Ligue des champions au Real en septembre", ça non! Il faut arrêter. Il n'est pas normal de laisser des tribunes à des gens qui disent des choses pareilles. Parce que nous travaillons dur. Affirmer que nous avons volé... ça, je ne le supporte pas."



Real - Juve, suite: la femme de l'arbitre menacée





Conséquences directes des accusations de vol perpétrées ici et là au lendemain de la qualification du Real Madrid pour les demis de la C1, après l'arbitre Michael Oliver, c'est sa femme elle-même, arbitre au sein de la Super ligue féminine anglaise, qui a subi des menaces et des insultes. Son numéro de téléphone a notamment été divulgué sur les réseaux sociaux. Quand la bêtise semble infinie...





Le record du Barça





Le record d'invincibilité en Liga, vieux de près de quarante ans, est tombé. La Real Sociedad, qui avait enchaîné 38 rencontres sans défaite à cheval sur deux saisons, entre 1979 et 1980, a été effacé des tablettes par le Barça samedi au Camp Nou face à Valence lors de la 32e journée. Invaincus cette saison, les Catalans portent cette série à 39 matches.





Zlatan marque, LA gagne





Deux semaines après ses débuts tonitruants sous le maillot des Los Angles Galaxy (deux buts dont un de 30 mètres), le Suédois, pour sa première titularisation, a inscrit un nouveau but, de la tête, sur un centre d'Ashley Cole. Un but décisif face au Chicago Fire (1-0) qui permet à son club de remonter à la cinquième place de la conférence Ouest.