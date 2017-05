City veut s’offrir le gardien le plus cher de l’histoire

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Récemment Manchester City a confirmé quelques départs dans ses rangs, et devant le palmarès vide de la saison qui vient de s’écouler, il est facile de deviner que les Mancuniens vont chercher à renforcer l’équipe. Après l’officialisation de la venue du désormais ex-monégasque Bernardo Silva ces derniers jours, Pep Guardiola va voir l’un de ses souhaits exaucés avec l’arrivée plus que probable d’un jeune gardien talentueux… pour une somme d’argent record !





Ederson, Gardien le plus cher de l’histoire ?

On le sait, lorsqu’il s’agit de transfert, Manchester City ne regarde pas le montant sur le chèque. Alors que les Citizens sont à la recherche d’un gardien après les déceptions de Bravo et Caballero, leur intérêt se serait porté sur Ederson, le portier Brésilien de 23 ans du Benfica. Avec lui, le club de Lisbonne a été champion avec seulement 18 buts encaissés, ce qui fait du club la meilleure défense du Portugal.





Alors pour le faire venir, City n’aurait pas hésité à sortir le chéquier : les médias anglais dont Skynews évoquent la somme supérieur à 50 millions d’euros pour le transfert, ce qui pourrait faire de lui le gardien le plus cher de l’histoire du football ! Jusqu’à présent, le record est détenu par Gianluggi Buffon pour son transfert de Parme à la Juventus… qui date de 2001 !

A l’époque, le transfert de l’actuel Turinois avait été estimé à 53 millions d’euros. Mais si la presse britannique insiste sur un possible record, c'est si l'on parle en Livre Sterling où le montant estimé pour Ederson serait supérieur à celui pour le gardien de la Juventus, parce qu'en euro, le transfert de Buffon ne serait peut-être pas battu.









City lance la guerre des Goals

Seul souci, City va disposer de plus de gardiens que nécessaire si la venue d’Ederson se confirme. Joe Hart est sur le retour suite à son prêt au Torino. Le portier anglais a d’ores et déjà annoncé qu’il ne prolongerait pas l’aventure en Serie A. Sachant que l’avenir de Claudio Bravo n’est pas encore clarifié, les Citizens vont potentiellement se retrouver avec trois gardiens de but potentiellement titulaires.





Hart avait été prié de trouver un autre club par Pep Guardiola qui ne comptait pas sur lui à son arrivée, et Bravo a été écarté par l’entraîneur espagnol en cours de saison. On peut donc penser qu’en toute logique Ederson serait son premier choix, mais dans ce cas, l’avenir des deux autres portiers devra vite être précisé. Le Mercato à City ne fait que commencer et il risque d’être très agité !