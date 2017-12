Real-Barça : le Clasico en chiffres

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

J-1 avant le match que la planète foot attend. Ce samedi, Madrid accueille le Clasico. Une rencontre forcément à part qui sera suivie par des millions de personnes dans le monde. L'horaire du match, 13h - heure locale - étant calibré pour l'Asie (20h à Pékin), cible commerciale pour la ligue espagnole. L'occasion de revenir sur quelques chiffres avant la confrontation.

24

Lionel Messi est le meilleur buteur du Clasico avec 24 buts inscrits en 36 matches joués. La Pulga tourne à une moyenne de 0,66 buts par Clasico. Cristiano Ronaldo a marqué 17 buts en 28 matches (soit une moyenne de 0,61 buts). Karim Benzema est le Français qui a le plus marqué dans un Clasico, avec 8 réalisations.





237

Il s'agira samedi du 237e Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Le premier match entre les deux équipes a eu lieu le 13 mai 1902 lors de la demi-finale de la Coupe du Couronnement. Les Blaugranas s'imposèrent 3-1. En plus de cent ans de confrontations, la Maison Blanche mène légèrement le duel avec 95 victoires. 92 succès catalans (49 matches nuls).





774

En 237 matches, le Clasico a produit 774 buts. Avantage au Real avec 398 buts inscrits face au rival de Catalogne. Barcelone a trompé les filets madrilènes à 376 reprises.









1 milliard

Le Clasico qui valait 1 milliard. Le match de samedi sera le plus cher de l'histoire si l'on s'intéresse à la valeur marchande des joueurs qui fouleront la pelouse de Bernabéu. Entre le Real et Barcelone, il y aura presque 1 milliard d'euros sur le terrain, selon les statistiques de ProFootballDB. L'équipe de Zidane vaudrait 526.7 millions d'euros, avec des joueurs comme Navas dans les buts (23.9 millions), Ramos (52.6 millions), Varane (32.6), Carvajal (22.9) et Marcelo (41.2) en défense. Un millieu à près de 200 millions d'euros : Kroos (59.3), Modric (54.8), Casemiro (26.9) et Isco (54.7 millions d'euros). L'attaque à 157.8 millions, sans doute composée de Cristiano Ronaldo (86.6 millions) et Benzema (71.2). Dans le camp d'en face, l'équipe de Valverde vaudrait 470.5 millions d'euros : Ter Stergen (25), Sergi Roberto (27.6), Piqué (36.8), Vermaelen (17.3) et Jordi Alba (36.5) pour la défense. Au milieu, Busquets (52.1), Rakitic (47.9), Paulinho (34.9) et Iniesta (24). Devant, Messi (90.8), joueur le plus cher du Clasico, et Suarez (77.6).