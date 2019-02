Ces clubs qui peuvent encore tout gagner cette saison

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il faut remonter à la saison 2014-2015 pour retrouver la trace d’un club qui a remporté l’intégralité des compétitions dans lesquelles il était engagé en début de saison. Le FC Barcelone était alors parvenu à gagner la Ligue des Champions ainsi que la Liga et la Coupe du Roi. Cette année, il existe encore une dizaine de clubs toujours susceptibles d’inscrire leur nom à chacune des épreuves au sein desquelles ils sont encore en lice :





Manchester City

Premier du championnat d’Angleterre avec un match en plus que son dauphin Liverpool, Manchester City est en finale de la Coupe de la Ligue anglaise contre Chelsea, et également en 1/8 de la FA Cup. Les Citizens prendront part aux 1/8 de la Ligue des Champions contre Schalke 04.









Chelsea

C’est surtout d’un simple point de vue arithmétique que les Blues sont présents dans cette liste. Mathématiquement le titre en championnat n’est pas perdu, mais les hommes de Maurizio Sarri comptent tout de même 15 points de retard sur Manchester City. Ils les affronteront d’ailleurs en finale de la Coupe de la Ligue, et ils retrouvent également Manchester United en 1/8 de finale de la FA Cup. En Ligue Europa, les Londoniens se sont rapprochés des 1/8 de finale après leur victoire lors des 1/16 de finale contre Malmo 1-2.









Le Bayern Munich

Accusant un retard conséquent en Bundesliga en décembre, les Bavarois sont de nouveau dans la course au titre avec 2 points de retard sur le Borussia Dortmund (mais avec un match en plus). Opposés à Liverpool en Ligue des Champions, les Munichois sont encore en lice en Coupe d’Allemagne où ils retrouveront en quart de finale Heidenheim, pensionnaire de deuxième division. Le Bayern a déjà réalisé le triplé en 2012/2013 sous les ordres de Jupp Heynckes.









Schalke 04

Qualifié en quart de finale de la Coupe d’Allemagne où le club affrontera le Werder Breme, Schalke va tenter également de rejoindre les quarts de finale de la Ligue des Champions où les Allemands feront face à Manchester City. Cependant un triplé demeure très compliqué étant donné les 27 points de retard sur la tête de Bundesliga.









Le FC Barcelone

Leaders de Liga, les Catalans peuvent encore rééditer leur performance de 2014/2015, où ils avaient donc remporté le triplé tout comme en 2008/2009 sous la direction de Pep Guardiola. En Ligue des Champions, les Blaugranas se déplacent à Lyon en 1/8 de finale aller, mais en Coupe du Roi où les Barcelonais sont quadruples tenants du titre, la tâche s’annonce compliquée après un match nul à domicile contre le Real Madrid 1-1 lors de la demi-finale aller.









Le Real Madrid

Triple tenant du titre en Ligue des Champions, le Real Madrid a bien entamé son huitième de finale contre l’Ajax en s’imposant à Amsterdam 1-2. Les joueurs de Santiago Solari ont pris une petite option sur la finale de la Coupe du Roi en repartant du Camp Nou avec un score de parité 1-1. En Liga par contre, il leur faudra combler un retard de 6 points sur le FC Barcelone.









Le FC Valence

Tout comme Chelsea, la présence des Ches dans cette liste est due au fait qu’ils sont encore engagés en Coupe d’Europe et en Coupe d’Espagne. Dans cette dernière compétition, Valence a concédé le nul 2-2 contre le Betis Séville en demi-finale aller, alors qu’en Ligue Europa, le club s’est imposé 0-2 sur la pelouse du Celtic et est bien parti pour se qualifier pour les 1/8 de finale de la compétition. En Liga cependant tout espoir de titre est virtuellement enterré avec un retard de 20 points sur le FC Barcelone qui occupe la première place.









La Lazio Rome

Même constat pour les Italiens que pour Chelsea et Valence. Les Romains affronteront le Milan AC en demi-finale en Coupe d’Italie, et en Ligue Europa, ils devront remonter un handicap d’un but suite à leur défaite à domicile contre le FC Séville en 1/16 de finale. En Serie A par contre, la Lazio est clairement distancée accusant un retard de 28 points sur la Juventus qui occupe la tête du classement.









Le Sporting

Le club portugais est la deuxième formation de cette liste qui a la possibilité de remporter un quadruplé. Les choses ont bien commencé avec un succès en Coupe de la Ligue contre le FC Porto (2-1). En Coupe du Portugal, le Sporting s’est incliné lors de la demi-finale aller contre le Benfica 2-1 et tentera d’inverser la tendance à domicile lors du match retour.

En Ligue Europa, le club connaît un parcours similaire après sa défaite dans son stade contre Villareal 0-1 en 1/16 de finale aller. Quatrième de la Liga NOS à 9 points du FC Porto, les rêves de titre sont possibles mais très compliqués.









L’Ajax Amsterdam

Avec 6 points de retard sur le PSV Eindhoven en championnat, l'Ajax peut encore croire au titre qui fuit le club amsterlodamois depuis 2014. En Coupe des Pays-Bas, le club défiera le tenant du titre, le Feyenoord Rotterdam en demi-finale. La possibilité d’un triplé sera néanmoins chose compliquée à cause de la Ligue des Champions suite à leur défaite à domicile en 1/8 de finale aller contre le Real Madrid.









Galatasaray

6 points séparent Galatasaray de la tête de la Super Lig occupée par Basaksehir. Les champions en titre peuvent espérer remporter la Coupe de Turquie dont ils joueront les quarts de finale à la fin du mois de février contre Hatayspor. Enfin en Ligue Europa, le club Turc s’est incliné en 1/16 de finale aller contre Benfica à domicile 1-2.





Le Celtic Glasgow

En décembre le Celtic a remporté la Coupe de la Ligue contre Aberdeen 1-0. Le club est en tête du championnat d’Ecosse avec 6 points d’avance sur les Rangers alors qu’il est également en lice en Coupe d’Ecosse en quart de finale. En ligue Europa, la formation écossaise s'est inclinée 0-2 à domicile contre le FC Valence en1/16 de finale aller, ce qui complique les rêves de quadruplé.