Coachs, Serie B, Inde, légendes… Que sont devenus les champions du monde italiens de 2006 ?

Il y a onze ans, à l’issue d’une finale à rebondissements contre la France, l’Italie remportait son 4e titre de championne du monde (1-1, 5 tab à 3). C’était en juillet 2006, en Allemagne. Le sélectionneur Marcello Lippi et ses joueurs montaient sur le toit du monde. Onze ans après, nous avons voulu voir où en était les 23 champions du monde.





Ils jouent encore



Sur les 23 champions du monde 2006, 7 n’ont pas encore raccroché les crampons.



Le plus célèbre d’entre eux en est devenu le capitaine et l’Italien le plus sélectionné de l’histoire : Gianluigi Buffon, l’homme au plus de 1000 matches (dont 171 avec la Squadra Azzurra), toujours présent dans la cage de la Juventus à 39 ans et demi. Il y côtoie Andrea Barzagli, utile dans la rotation défensive de la Vieille Dame du haut de ses 35 ans.



Exemple de longévité et d’élégance, Andrea Pirlo a joué à la Juve jusqu’en 2015. Malgré son âge, il était encore incontournable avec l’Italie cette année-là. Depuis, il a traversé l’Atlantique. A 38 ans, il joue à New York City avec David Villa sous les ordres de Patrick Vieira. Daniele De Rossi, lui, porte toujours le maillot de l’AS Rome. Le milieu de terrain de 34 ans est devenu le capitaine de la Louve. Le gardien Marco Amelia (35 ans), par contre, est à la recherche d’un club.

Gilardino en Serie B, Zaccardo remercie les petites annonces (grâce auxquelles il va jouer à Malte)



Enfin, un mot sur les 2 ovnis du moment. Alberto Gilardino, l’ancien chasseur de buts de Parme et de l’AC Milan, a tenté l’aventure chinoise avec le Guangzhou Evergrande en 2014-2015. Puis, il est revenu en Serie A, avec différentes fortunes. Gilardino vient de trouver chaussure à son pied : le Spezia Calcio, pensionnaire de Serie B, vient de s’attacher les services du champion du monde de 35 ans.



Cristian Zaccardo a lui été récompensé pour sa persévérance. En juillet dernier, le défenseur de 35 ans, sans club, s’inscrivait sur le réseau social professionnel LinkedIn pour trouver un employeur. Et bingo : son annonce lui a permis de décrocher un job de footballeur à Malte, avec l’équipe du Hamrun Spartans. Zaccardo assure avoir aussi eu des touches en Amérique, en Australie, au Canada et en Grèce.

Totti, un mois de formation d’entraîneur avant d’arrêter



Francesco Totti a mis un terme à sa carrière cet été, à 41 ans. Depuis, il a commencé sa formation pour devenir entraîneur… mais après un mois et demi, le Romain a laissé tomber car il ne pouvait suivre assidûment la formation.





Ils entraînent… avec des réussites très diverses



L’ancien gardien Angelo Perruzi, doyen des champions du monde 2006 (il a 47 ans aujourd’hui), est dans le staff de la Lazio Rome. Fabio Cannavaro, capitaine en 2006, entraîne à l’étranger : il a officié aux Emirats arabes unis, en Arabie Saoudite, et s’occupe désormais du club chinois du Tianjin Quanjian. Ses ancienc coéquipiers en défense, Gianluca Zambrotta et Alessandro Nesta, en font de même. Le premier est coach assistant en Chine au JS Suning, le second est entraîneur aux Etats-Unis, au Miami FC.



Gennaro Gattuso a coaché Sion, Palerme, Crète, Pise, et il est désormais en charge des U19 de l’AC Milan, son club de cœur. Même fonction mais chez les U16 pour Simone Barone du côté de la Juventus. L’Italo-Argentin Mauro Camoranesi a entraîné en Amérique du Sud, a Mexique et en Argentine, et n’a actuellement pas de club. Massimo Oddo est dans la même situation : viré de Pescara en février dernier, il cherche un nouveau challenge.

Materazzi et Grosso, les bourreaux des Français, entraînent aussi (dans des championnats bien différents)



Marco Materazzi, l’ami de Zinedine Zidane auteur du but de l’égalisation en finale, est allé en Inde : il a été entraîneur-joueur du Chennaiyin FC et n’a plus de fonction depuis mars 2017. L’ex-Lyonnais Fabio Grosso, l’homme qui a marqué le tir au but de la victoire face à Fabien Barthez, a fait ses classes dans les équipes jeunes de la Juventus et coache maintenant Bari, en Serie B.

Perrotta dans le syndicat



Après 9 années de joueur à l’AS Rome, Simone Perrotta aurait pu intégrer l’équipe dirigeante de la Louve. Le club souhaitait qu’il agisse comme un câble entre la direction et les joueurs. Mais l’ancien milieu de terrain a préféré intégré le syndicat des footballeurs italiens. Il a aussi un rôle auprès de la jeunesse au sein de la Fédération italienne de football.





Inzaghi, de haut en bas



De tous les champions du monde de 2006 s’étant lancés dans une carrière d’entraîneur, Filippo Inzaghi est celui qui a côtoyé le plus haut niveau : en 2014, après un an à la tête de l’équipe réserve, Super Pippo a pris les rênes de l’équipe A de l’AC Milan. Avec un effectif appauvri, Inzaghi n’a pas fait de miracle et a été remercié au bout d’une saison. En 2016, il a rebondi en Serie C avec Venise. L’entraîneur a conduit le club au sommet de son championnat. Désormais, il veut au moins réussir à le maintenir en Serie B, et pourquoi pas faire mieux encore.

Ils se cherchent



Vincenzo Iaquinta a pris sa retraite en 2013 et se fait relativement discret depuis. Luca Toni a fait mal aux défenses italiennes jusqu’en 2016 (0,5 but/match à 39 ans !). Au moment de se retirer, l’attaquant déclarait ne pas être intéressé par le coaching et vouloir connaître "autre chose". Après la Juventus, Alessandro Del Piero a joué deux ans en Australie et un an en Inde. Depuis 2015, tout cela est terminé. Désormais, Il Pinturicchio joue les consultants et envisage de devenir entraîneur.