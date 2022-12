Chelsea : Conte veut garder Diego Costa à tout prix

Antonio Conte a démenti, mardi, tout départ de Diego Costa, annoncé proche d'un retour à l'Atlético de Madrid ces derniers jours.

Antonio Conte tient à Diego Costa. Annoncé proche d’un retour à l’Atlético de Madrid, lundi soir, par Enrique Cerezo le président du club madrilène, l’international espagnol a commencé à faire des vagues au sein de l’effectif des Blues. Pour le nouveau technicien des Blues, qui compte sur lui, pas question de laisser partir l’attaquant.



« Diego est notre joueur. C’est un joueur fantastique, un joueur avec une expérience fondamentale. Et il n’y a aucun problème avec lui, il va rester avec nous », a souligné l’entraîneur des Blues en conférence de presse à la veille du deuxième match amical de pré-saison de Chelsea face au club autrichien du RZ Pellets WAC.



L'Atlético veut aligner 60 millions d'euros pour récupérer Costa

« Il travaille très dur et il est heureux de travailler avec ses coéquipiers. Tout comme avec moi et ma nouvelle idée du football. C’est un joueur de Chelsea », a renchéri le Transalpin. « C’est quelqu’un d’important et de très fort. L’un des meilleurs attaquants de la planète. Et je sais qu’en allant dans notre direction, il va marquer beaucoup de buts pour l’équipe. »



Sans attaquant de référence après le départ de Jackson Martinez en Chine en janvier dernier, l’Atlético de Madrid est à la recherche d’un nouveau numéro 9 pour concurrencer Fernando Torres, Angel Correa et Rafael Santos Borré, l’attaquant colombien recruté l’été dernier en provenance du Deportivo Cali. Le profil de Diego Costa serait idoine pour Diego Simeone, qui n’a pas eu d’attaquant capable de peser physiquement sur une défense lors des six derniers mois de la saison 2015/2016.



Selon Marca, le club madrilène serait prêt à aligner 60 millions d’euros pour récupérer son ancien joueur. Ce serait 25 millions de plus que son prix d’achat par les Blues lors de l’été 2014. Visiblement, Chelsea a donné une fin de non-recevoir. Suffisant pour stopper les Madrilènes ?