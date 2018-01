Copa del Rey / Valence : En feu, Luciano Vietto marque un lob stratosphérique de 41 mètres (VIDEO)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Vietto, l'acte de (re) naissance

On appelle ça : revenir tout droit des Enfers. Privé de but depuis plus d'un an, Luciano Vietto a signé son grand retour, mardi soir, en huitième de finale de la Copa del Rey, en inscrivant un triplé lors de sa première titularisation avec Valence.

Avec ce premier triplé sous ses nouvelles couleurs, le quatrième de sa carrière, l'Argentin a très activement participé au large succès du VCF, large dominateur avant de constituer un large vainqueur de cette double confrontation (4-0, 1-1 à l'aller).

Marquer un triplé, c'est bien. Marquer un lob de 41,95 mètres c'est encore mieux. C'est l'exploit qu'a réalisé le joueur prêté par l'Atlético de Madrid à la 66e minute de la rencontre.

Auteur de seulement trois buts avec les Colchoneros depuis son arrivée à l'été 2015, le joueur de la province de Cordoba a déjà égalé ce total en seulement deux apparitions avec le maillot du VCF.

L'effet Marcelino avait déjà envoûté Valence depuis juillet dernier, Vietto a également été conquis par son ancien mentor à Villarreal. Renacimiento.













La photo de la soirée - Vietto / Marcelino, duo gagnant