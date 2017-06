Les coulisses du match France-Angleterre sur le compte Snapchat, Facebook et Instagram de Téléfoot !

Par Telefoot.fr | Ecrit pour TF1 |

A l’occasion du match amical entre l’équipe de France et la Angleterre diffusé ce soir sur TF1, Téléfoot a mis en place un dispositif exceptionnel afin que vous ne ratiez rien de ce match et de ses coulisses. Rendez-vous sur nos comptes Facebook, Instagram et Snapchat !

Quatre jours après la déception suédoise (1-2) en match qualificatif pour la Coupe du monde 2018, l'équipe de France a l'occasion de mieux terminer sa saison et de partir en vacances l'esprit léger. Certains diront qu'un match face à l'Angleterre n'est jamais vraiment amical mais celui-ci revêtira une symbolique particulière. L'hymne anglais, le God Save The Queen, devrait être repris par tout le stade de France, quelques semaines après les attaques terroristes qui ont touché les villes de Manchester et Londres.

Les équipes de TF1 en direct depuis Snapchat, Instagram et Facebook

C’est les réseaux sociaux sur lesquels il faut être : en suivant les comptes Instagram, Facebook et Snapchat de Téléfoot, vous n’allez rien manquer de la préparation des joueurs de l’équipe de France avant la rencontre face à l'Angleterre. Egalement, grâce à Snapchat mais aussi Instagram, notre correspondant sur place va suivre tous les faits et gestes de notre duo de commentateurs composé de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu ! Vous allez également pouvoir suivre l’avant-match avec des vidéos exclusives de l’ambiance autour et dans le Stade de France ! Tout, tout, vous allez TOUT savoir ! Pour vous abonner au compte Snapchat de Téléfoot : telefoot_tf1 . Retrouvez également la préparation des Bleus sur le compte Instagram de Téléfoot : telefoot_tf1 . Quelques minutes avant la rencontre, nos correspondants au Stade de France prendront la température avec un Facebook Live exceptionnel. Une seule adresse, notre page Facebook.





Ouvrez l'application Snapchat, photographiez ce logo et vous serez directement abonné au compte Snapchat de Téléfoot !

Sur Twitter et Facebook, les buts partagés INSTANTANÉMENT !

Avant le match, vous allez tout voir… mais pendant, sachez-le, vous n’allez rien manquer ! En effet, sur le compte Twitter de Téléfoot et le compte Facebook de Téléfoot/MYTF1 Sport, chaque but est diffusé moins de cinq minutes après qu’il a été marqué ! Faites le test : plus rapide, ça n’existe pas ! Qu’attendez-vous ? Suivez ces comptes sans attendre !

► Compte Twitter Téléfoot

► Compte Facebook MYTF1Sport

► Compte Instagram de Téléfoot

Thomas Mekhiche et la Quotidienne en direct du stade de France sur Facebook Live !

A 19h40, suivez en direct sur le Facebook de Téléfoot la Quotidienne de Thomas Mekhiche. Notre journaliste sera accompagné de Grégoire Margotton et de Frédéric Calenge. L'état de la pelouse, les forces en présence, les premières images des joueurs... Vous ne manquerez rien de l'avant-match !

► Compte Facebook Téléfoot

RDV pour ce match, ce soir dès 20h45 en direct sur TF1 !

Vous l’aurez compris : c’est un dispositif exceptionnel qui est mis en place autour et pendant le match France-Suède, une rencontre-événement que la France entière (et vous avec) va suivre, dès 20h45 sur TF1.