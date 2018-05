Les coulisses du Mercato estival : Les Bleus

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Antoine Griezmann

Comme Téléfoot vous l’avait révélé le 19 novembre 2017, le Barça a fait d’Antoine Griezmann sa priorité et les discussions n’ont pas arrêté depuis cette date. Le joueur est très tenté mais il n’est pas insensible à une proposition de prolongation de l’Atletico Madrid qui ferait de lui le joueur le mieux payé du club (14millions net). Antoine Griezmann devrait se décider dans les prochains jours mais la tendance reste un départ à Barcelone.









Thomas Lemar

Il va certainement quitter l’AS Monaco et plusieurs clubs sont à l’affût : l’Atletico Madrid, Tottenham, Chelsea, Arsenal, et le Bayern Munich selon nos informations. Pour le moment aucune proposition n’a encore été reçue par l’ASM mais cela ne devrait plus tarder.









Nabil Fékir

Liverpool le veut absolument. Les discussions sont encore en cours entre tous les parties et Nabil Fekir espère être fixé rapidement.









Djibril Sidibé

Comme Téléfoot vous l’avait révélé le 08 avril dernier, Manchester United s’intéresse de près au défenseur monégasque. Les discussions sont en cours mais pour le moment aucun accord n’a été trouvé à cause des exigences du club monégasque.









Steven Nzonzi

Il reste ciblé par les grands clubs étrangers notamment la Juventus qui le veut depuis un an mais aussi par plusieurs formations de Premier League. Reste à savoir si Séville le laissera partir.









Benjamin Pavard

Révélation de la saison il est dans le collimateur de nombreux clubs. Si le Bayern en a fait une de ses priorités, Arsenal et la Roma sont aussi à l’affût mais Stuttgart ne le lâchera pas facilement.









Alphonse Areola

L’arrivée probable de Buffon à Paris pourrait l’inciter à partir d’autant plus que plusieurs clubs étrangers sont à l’affût. Mais il n’est pas exclu qu’Alphonse Areola lié au PSG jusqu’en 2019 ne décide d’aller au bout de son contrat afin de partir libre la saison prochaine.









Mathieu Debuchy

Réserviste et auteur d’une très bonne deuxième moitié de saison, Mathieu Debuchy suscite de nombreux intérêts. Selon nos informations, Saint-Etienne va lui faire une offre pour prolonger dans les prochains jours surtout que Jean Louis Gasset le tient en très haute estime. Cependant, plusieurs clubs étrangers sont à l’affut et le joueur n’exclut rien.