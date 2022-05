Coupe des Confédérations : On connait sept des huit qualifiés

La Coupe des Confédérations 2017 démarre dans moins d'un an. L'occasion de faire le point sur les pays qualifiés.





Avec le succès du Portugal lors de l’Euro 2016, on connaît désormais sept des huit nations qualifiées pour le prochaine Coupe des Confédérations.





Sorte de petite répétition de la Coupe du Monde, la Coupe des Confédérations se déroulera en Russie du 17 juin au 2 juillet 2017. Huit pays seront répartis dans deux groupes de quatre. Trois équipes européennes seront présentes. Le Portugal rejoint l’Allemagne (championne du monde en titre) et la Russie (pays organisateur). Pour le contient américain, on retrouve le Chili (vainqueur de la Copa América 2015) et le Mexique (vainqueur d’un barrage contre les Etats-Unis pour départager le gagnant de la Gold Cup 2013 et 2015). L’Australie a obtenu son billet en remportant la coupe d’Asie 2015. Alors que la Nouvelle-Zélande fera office de représentant pour la zone Océanie.





Une place encore à attribuer









Un billet reste encore à prendre pour cette Coupe des Confédérations 2017. Il s’agit du représentant de la zone Afrique. Cette place sera tout simplement attribuée au vainqueur de la CAN 2017, qui se déroule au mois de janvier au Gabon. On peut noter que le Brésil, triple tenant du titre de la compétition, sera le grand absent de cette compétition. Le tirage au sort de la Coupe des Confédérations aura lieu le 26 novembre prochain à Kazan (Russie).





La liste des pays qualifiés :

-Russie (pays organisateur)

-Allemagne (vainqueur de la Coupe du Monde 2014)

-Portugal (vainqueur de l’Euro 2016)

-Chili (vainqueur de la Copa América 2016)

-Mexique (représentant de la zone CONCACAF)

-Australie (vainqueur de la coupe d’Asie 2015)

-Nouvelle-Zélande (représentant de la zone Océanie)

-Vainqueur de la CAN 2017