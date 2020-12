Coupe d’Italie : Juventus, défense d’entrer

Le club piémontais est l’une des dernières équipes qui peut encore viser un triplé cette saison. Qualifiés pour la finale de la Coupe d’Italie, la Juve n’encaisse quasiment plus de buts en 2018.

Avec les Turinois, l’on pourrait presque dire que la meilleure attaque est leur défense. Opposés à l’Atalanta en demi-finale retour de la Coupe d’Italie, les coéquipiers de Pjanic et Matuidi ont assuré l’essentiel en se qualifiant grâce à un but du Bosnien. Et une nouvelle fois, les joueurs de la Juventus l’ont fait sans prendre de but, une habitude en 2018.





Aucun but pris en championnat ou en coupe en 2018

Petite question piège pour commencer. Savez-vous combien de matches la Juventus a joué sans prendre le moindre but ? Tout d’abord il faut savoir que la demi-finale retour contre l’Atalanta était la 37ème rencontre officielle des Turinois cette saison. Depuis le début de la saison, leurs cages sont restées inviolées 23 fois toutes compétitions confondues.

Ce n’était donc pas un hasard si en Coupe mercredi soir, Buffon n’a pas pris de but. Il s’agit même d’une habitude pour les Bianconeri en 2018 : en 10 matches joués, ils n’ont pris aucun but en Serie A ou en coupe. La seule fois où leurs filets ont tremblé c’était en Ligue des Champions lors de la réception de Tottenham (2-2). Rappelons aussi qu'à titre d'information, la Juventus atteint la finale de la Coupe d'Italie pour la 18ème fois de son histoire, un record en Italie.

Juventus have reached the Coppa Italia final without conceding a goal! pic.twitter.com/T6mJ3P7kk0 dash; Goal (@goal) 28 février 2018

Juventus 0-0 (1-0) Atalanta HT:



Shots: 3-4

Pass accuracy: 83%-88%

Chances created: 3-3

Possession: 39%-61%



Juventus lead at the break on aggregate as Atalanta press for an equaliser. pic.twitter.com/coSSBInXpi dash; Squawka Football (@Squawka) 28 février 2018





Défense impériale en Italie, plus difficile en Ligue des Champions

En finale, les Turinois défieront le Milan AC tombeur de la Lazio Rome aux tirs aux buts. Petit hasard, les hommes de Gattuso restent sur 6 matches d’affilée sans le moindre but encaissé. Mais si les deux défenses des finalistes montrent leur solidité en ce moment, celle de la Juventus fait ses preuves depuis plusieurs semaines.

A domicile, pour retrouver la dernière fois que Chiellini et sa défense ont pris un but en championnat il faut remonter au 5 novembre 2017 et la réception de Benevento (2-1) ! Leur dernier but pris en Serie A l'était lors de leur déplacement sur la pelouse de l'Hellas Verone le 30 décembre dernier. Qui plus est, l’équipe d’Allegri a aussi réussi la performance de ne pas prendre un but en Coupe d’Italie en 4 matches disputés.

Finalement les seules faiblesses des champions d’Italie sont en Coupe d’Europe. Alors qu’ils ont pris 15 buts en Serie A en 25 matches, en Ligue des Champions, en seulement 7 rencontres leur défense a été battue à 7 reprises. Pour le match retour contre Tottenham le 7 mars prochain, tout espoir de qualification passe certes par au moins un but marqué mais aussi probablement par une défense imperméable.