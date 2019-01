Coupe d’Italie : La Juventus comme prévu

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de la saison la Vieilla Dame ne s’est inclinée qu’à deux reprises. C’était en Ligue des Champions contre Manchester United et face aux Young Boys de Berne. Autrement dit, aucune formation transalpine n’est parvenue à venir à bout de Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Blaise Matuidi et consorts cette saison. Le constat s'est une nouvelle fois vérifiée lors du déplacement du leader du championnat sur la pelouse de Bologne.





27 matches, 2 nuls, 2 défaites

Il y a un parfum d’invincible qui entoure les Turinois lorsqu’ils évoluent dans les compétitions nationales. En Championnat, la Juve a concédé 2 nuls, alors qu’en Ligue des Champions, ce sont 2 défaites qui ont entaché les performances des Piémontais. Et en Coupe le quadruple tenant du titre a fait honneur à son rang de favori.

Sans surprises, la Vieille Dame s’est sortie du piège de Bologne, malgré un retour à l’équilibre après la pause. Titularisés au sein d’une équipe remaniée, Federico Bernardeschi, 24 ans puis Moïse Kean, 18 ans ont été les buteurs turinois. (0-2) Le jeune italien signe d’ailleurs son second but avec la Juventus, le second contre Bologne à l’extérieur.













La Juventus peut-elle tout remporter cette saison ?

Candidate à sa propre succession en championnat, la Juventus est bien partie pour tout écraser sur la scène nationale. Avec Cristiano Ronaldo ils possèdent le meilleur buteur de Serie A avec 14 buts et ils sont détenteurs des 4 dernières Coupe d’Italie et de tous les Scudetti depuis 2012.

Devant ce partage sans égal des épreuves nationales, la domination de la Juventus en Coupe comme en Championnat semble déjà certaine, mais dans le football il ne faut jurer de rien. Il leur faudrait se consacrer alors sur la Ligue des Champions, et les coéquipiers de Blaise Matuidi en ont un véritable objectif, eux qui ont été battus par le Real Madrid en quarts de finale l’an passé et en finale en 2017. Vu leur suprématie en Coupe et en Championnat, un triplé n’est pas à exclure. En huitième de finale, la Juventus affrontera l’Atletico Madrid d’Antoine Griezmann, Lucas Hernandez et Thomas Lemar.