Coupe d’Italie : L’arbitrage vidéo refait des siennes [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A la 23ème minute de jeu, le match aurait pu tourner en faveur des Intéristes. Suite à un corner, les coéquipiers de Perisic ont pensé avoir marquer bien aidé par Antonio Donnarumma, le frère de l’habituel titulaire dans les cages. Mais juste pensé car les choses ne se sont pas passées comme prévu.





Deux minutes pour annuler le but

Décidément l’arbitrage vidéo connait quelques difficultés depuis son arrivée dans les grandes compétitions. Lors du match de Coupe d’Italie entre le Milan AC et l’Inter, il y a eu un nouveau couac. Une reprise de volée de Perisic a contraint Donnarumma à invonlotairement marquer contre son camp et donc provoquer l’ouverture du score intériste.

Le but est validé, les deux formations se retrouvant même au milieu du terrain pour l’engagement sans qu’il y ait la moindre contestation. Sauf que 120 secondes après le but, l’arbitre revient sur sa décision, l’assistance vidéo annulant le but pour un hors-jeu pas très évident. L’image que l’on vous propose de voir montre le flottement de tous les acteurs surpris par la volte-face de l’arbitre.









Le Milan finit par s’imposer

Dans une rencontre largement dominée par le Milan AC, ce but était venu contre le cours du jeu. Les Intéristes ont tenu bon, mais les troisièmes de Serie A ont fini par craquer dans la prolongation sur une réalisation de Crutone bien servi par Suso. En dehors de ce but, le fait du match reste la décision arbitrale sur le but refusé à l’Inter.

Après deux défaites consécutives en Serie A, le Milan renoue donc avec la victoire et se hisse en demi-finale de l'épreuve où les Rossoneri vont défier la Lazio Rome sur match aller retour cette fois.













