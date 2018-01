Coupe de France : 27 buts en 7 rencontres !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les qualifications d’Auxerre et de Bourg en Bresse aux dépends de clubs de l’élite comme Nantes et Toulouse mardi ont servi de leçons pour les équipes engagées mercredi en coupe de France. Dans l’ensemble la logique a été respectée, et les spectateurs ont pu assister à un festival de buts sur presque toutes les pelouses.





Le PSG en patron, Lyon s’impose à Monaco

Sur les 7 rencontres jouées mercredi, les regards étaient surtout portés sur le match du PSG pour voir sa réaction suite à son revers contre l’OL. Pour la réception de Guingamp, les hommes d’Unai Emery ont assuré l’essentiel avec un succès 4-2 sans Mbappé ou Neymar et grâce à des réalisations de Rabiot, Deaux contre son camp, Pastore et Marquinhos, contre deux réductions du score de Thuram et N’Gbakoto.









Le choc de ces huitièmes de finale se déroulait au Stade Louis II entre l’AS Monaco et Lyon. Au terme d’un match très animé, les Gones se sont imposés 3-2 malgré l’ouverture du score de Jovetic. Traoré, Sidibé contre son camp après une belle inspiration de Mariano par ailleurs auteur du 3ème but ont permis à l’OL de gagner malgré une réduction du score de Rony Lopes pour le club du Rocher.









7 buts lors de Montpellier - Lorient !

Le match le plus fou de ces 1/16ème de finale s’est déroulé à la Mosson entre Montpellier et Lorient. Après l’AJA et Bourg-en-Bresse, Lorient a cru aussi à son tour sortir un club de Ligue 1. Grâce à un doublé de Bouanga, les Merlus ont mené 2-1 à la pause. Mais au retour des vestiaires, Sambia, Mbenza, et Ninga déjà buteur en première période ont permis à Montpellier de prendre l’avantage malgré un autre but de Claude Maurice côté lorientais. (4-3)

Dans les autres rencontres, le choc entre Metz, lanterne rouge de Ligue 1 et Tours, lanterne rouge de Ligue 2 a tourné à l’avantage des Lorrains aux tirs aux buts après un 0-0. Grenoble Foot a battu Biesheim aux tirs aux buts après un score de parité 2-2, et Les Herbiers, club de national poursuit son aventure suite à son succès 2-1 contre Saint-Lo.

Dans la dernière rencontre Saint-Etienne n’est pas parvenu à se relancer en Coupe de France et s’est incliné sur la pelouse de Troyes aux tirs aux buts (4-3) après un nul 1-1 lors du temps réglementaire.