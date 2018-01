Coupe de France : AS Monaco /Olympique Lyonnais, les 5 chiffres à retenir

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |

Si le Paris Saint Germain va affronter Guingamp en 1/16èmes de finale de la Coupe de France, le duel qui va être au centre de toutes les attentions c'est sans aucun doute le match AS Monaco/Olympique Lyonnais. Retour en cinq chiffres sur la confrontation à ne manquer sous aucun prétexte.





2

Les statistiques ne laissent pas présager de bons augures pour les Monégasques. En effet, sur les dix dernières années, l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais se sont affrontés à neuf reprises au Stade Louis II pour seulement deux victoires en faveur du club du Rocher. Pour voir Monaco sortir victorieux de cette affiche, il faut remonter à la saison 2013/2014 et un succès 2-1 grâce à des buts de Radamel Falcao et de Mounir Obbadi.





5

Une égalité parfaite. Depuis leur création, la salle des trophées des deux formations comptent toutes deux cinq Coupe de France. Qui restera en lice pour en glaner une sixième ? Réponse ce mercredi soir.

6

Si, Nabil Fékir trouve le chemin des filets en 1/16èmes de finale face aux rouges et blancs, l’international tricolore serait sur une série de six buts en autant de rencontres (Pas mal !).









19

Qui a dit que le duel AS Monaco/ Olympique Lyonnais n’était pas prolifique ? En effet, sur les six dernières confrontations entre les protégés de Leonardo Jardim et de Bruno Génésio, il y a eu dix-neuf buts, soit une moyenne de plus de trois réalisations par matches.





2013

S’il y a bien une compétition où excelle le club du Rocher ces dernières années, c’est bien en Coupe de France. En effet, la dernière fois que l’AS Monaco n’a pas atteint les 1/8èmes de finale, il faut revenir à la saison 2012/2013.