Coupe de France : Guingamp, Monaco et Caen sans pitié, Lyon dans la difficulté

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Guingamp, Monaco, Caen et Lyon ont tenu leur rang à l'occasion des 32es de finale de la Coupe de France.





Monaco a patienté avant de dérouler

Retour pas si tranquille pour Monaco, même si le score est finalement assez flatteur. Accroché par Yzeure en première période, les hommes de Leonardo Jardim ont fait la différence après la pause. Auteur d'un triplé (1er, 51e, 84e), Carrillo a été l'homme de ce 32e de finale, bien aidé par Jovetic (39e) et Fabinho (53e). Seck (28e) et Hardouin (44e) ont fait douter le Champion de France en titre mais leur belle prestation n'a pas offert la qualification.





Lyon au bord de l'élimination

Nancy est sans aucun doute le petit Poucet qui s'est le plus rapproché de l'exploit d'éliminer un gros. Pendant quelques minutes, le pensionnaire de Ligue 2 a même virtuellement éjecté l'Olympique Lyonnais, qui s'est vu trop beau trop vite samedi soir. Emmenés par un duo Depay/Fekir très complémentaire, les Gones ont ouvert le score grâce au second sur une accélération du premier (25e). Mais ils se sont un peu trop reposés sur leurs lauriers face à une équipe nancéenne très portée sur la défensive et relancée par un penalty inexistant transformé par Robic (70e).



En pleine confiance, Nancy a ensuite renversé la vapeur grâce à Nordin, qui avait touché la barre avec son pied droit avant d'enchaîner avec une frappe du gauche pour marquer (75e). Mais l'OL a réaffirmé sa supériorité grâce à Marcelo, oublié sur un corner (87e), puis Cornet, auteur d'un coup franc vicieux au bout du temps additionnel (90e+4). Pas passé loin de la correctionnelle malgré une équipe type alignée, Lyon s'en est finalement sorti.





Ca passe pour Caen et Guingamp également

En fin d'après-midi, Caen a déroulé face à Hazebrouck et a pu compter sur Rodelin (27e) et Armougom (82e) pour rallier les 16es de finale. Guingamp, pour sa part, s'est contenté du seul but de Coco pour s'imposer face à Niort (36e).



Les résultats des 32es de finale de Coupe de France (matches de 18h et 21h)





Yzeure-Monaco : 2-5

Guingamp-Niort : 1-0

Hazebrouck-Caen : 0-2

Angoulême-Les Herbiers : 1-2 (après les prolongation)

Colomiers-Le Puy Foot 43 : 1-1 (4-2 aux tirs au but)

Canet en Roussilon-Sud Nivernais Imphy-Decize : 3-0

Nancy-Lyon : 2-3