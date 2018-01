Coupe de France : Marseille dans la douleur, Bordeaux au tapis !

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Alors que Nantes, Marseille et Saint-Etienne ont composté leur billet pour les 16es de finale de la Coupe de France, Bordeaux, Angers et Amiens ont été éliminés.

Si les équipes de Ligue 1 ont tenu leur rang samedi lors des 32es de finale de Coupe de France, celles qui jouaient dimanche n'ont pas toutes connu la réussite. Ainsi, Bordeaux, Angers et Amiens ont été éliminés de la compétition !





Marseille libéré par Amavi

Rudi Garcia voulait éviter les prolongations à tout prix. Mais ses hommes en ont eu besoin pour battre une belle équipe de Valenciennes. Longtemps en manque de réussite, à l'image d'un Kostas Mitroglou copieusement sifflé à sa sortie, les Marseillais s'en sont remis à un but de Jordan Amavi, son premier sous les couleurs de l'OM. Dans le temps réglementaire, Dimitri Payet et ses coéquipiers ont multiplié les occasions tandis que Mandanda a dû sortir la parade face à Mothiba (74e).





Bordeaux toujours en crise

Ca ne va pas mieux pour les Girondins de Bordeaux. L'équipe entraînée par Jocelyn Gourvennec a dit adieu à la Coupe de France après avoir perdu contre Granville, pensionnaire de National 2. Les Bordelais ont pourtant mené au score jusque dans le temps additionnel grâce à un but de Sankharé (37e). Mais Sullivan a envoyé les deux équipes en prolongations et Douniama n'a pas tremblé au moment de transformer un penalty (103e). Bordeaux a même terminé la rencontre à huit…





Saint-Etienne renoue avec le succès

Voilà trois mois que les Verts n'avaient plus goûté à la victoire. C'est donc peu dire qu'elle tombe à pic au terme d'un match couperet et dans lequel Saint-Etienne n'a pas été toujours serein face à un Nîmes pourtant réduit à dix au bout de la 12e minute. En supériorité numérique, les hommes de Jean-Louis Gasset ont manqué de maîtrise. A l'arrivée, ils pourront remercier Beric, revenu de son prêt à Anderlecht. Parfaitement servi par Cabella, il a ouvert le score de la tête (63e) avant que Bamba ne sécurise la qualification (68e).





Lorient s'offre Angers

Bordeaux pourra toujours se rassurer en se disant qu'il n'est pas le seul club de Ligue 1 à être tombé contre plus petit que lui à cette étape de la compétition. En effet, le SCO d'Angers a mordu la poussière chez lui face à Lorient en cédant face à Hamel (29e) et Bouanga (41e) avant la pause. Autrement, Metz, Troyes et Nantes ont assuré face aux petits Poucet.





Amiens sorti par Sochaux !

Sochaux avait du feu dans les jambes. Et Amiens en a payé le prix fort, encaissant six buts face à des Lionceaux qui ont tout réussi et humilié leurs adversaires picards.





Les résultats des 32es de finale de Coupe de France (matches de 14h15 et de 17h15)





Strasbourg-Dijon : 3-2

Saint-Eienne-Nîmes : 2-0

Marseille-Valenciennes : 1-0

Granville-Bordeaux : 2-1

Angers-Lorient : 0-2

Senlis-Nantes : 0-4

Sochaux-Amiens : 6-0

Dunkerque-Metz : 2-4

Still-Troyes : 0-1

Fleury-Biesheim : 0-1

Entente-Epinal : 1-2