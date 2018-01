Coupe de France: le PSG sans Mbappé ni Neymar face à Guingamp

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Pas de retrouvailles entre Neymar et le Parc des Princes, une semaine après les sifflets d'une partie du public parisien contre le Brésilien qui n'avait pas laissé un penalty à Edinson Cavani lors du match contre Dijon. Le n°10 n'est pas dans le groupe convoqué pour défier Guingamp.





Elongation pour Neymar



Les Bretons ne croiseront pas la route du joueur le plus cher du monde mercredi en 16es de finale de la Coupe de France. Déjà absent dimanche lors du grand match de la 22e journée de Ligue 1 perdu à Lyon (2-1), Neymar fera son retour plus tard. Le PSG indique que son attaquant ne s'est pas entraîné ce mardi car il souffre toujours d'une élongation de la cuisse droite. Aucun risque n'est pris avec sa santé donc.





Contusions multiples pour Mbappé





Le cas de Kylian Mbappé est différent. Titulaire au Groupama Stadium, l'international français avait dû céder sa place après 36e minute de jeu. L'ancien Monégasque avait violemment percuté Anthony Lopes et n'avait pu reprendre sa place après ce gros choc inquiétant.



En conférence de presse, Unai Emery a déclaré que l'attaquant "va bien et veut jouer", mais le club de la capitale précise qu'"après 48 heures de soins, Kylian Mbappé souffre toujours de ses contusions multiples". "Les différents examens pratiqués n'ont pas mis en évidence de lésion traumatique", ajoute-t-il. Derniers absents notables : Thiago Motta, qui "poursuit un travail spécifique de reprise", et Marco Verratti, vraisemblablement laissé au repos. Daniel Alves est suspendu après son expulsion contre l'OL.





Lucas de retour





Les absences des deux recrues stars de l'été dernier ont des conséquences sur le groupe parisien. La plus remarquable : Lucas fait son retour. Drôle de journée pour le Brésilien, le jour même où il fait part dans L'Equipe de son "dégoût" par rapport à sa situation et de son besoin de changer de club. L'attaquant n'a plus joué depuis une brève apparition en Coupe de la Ligue à Strasbourg, le 13 décembre.



Avec toutes ses absences, les seuls joueurs offensifs de métier restants sont donc Edinson Cavani, Angel Di Maria, Julian Draxler, Lucas, Javier Pastore, et dans une plus moindre mesure Giovani Lo Celso.