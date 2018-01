Coupe de France : Toulouse élimine Nice, Lille s'en sort face au Mans, Montpellier a pris son temps

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Les clubs de Ligue 1 ont tenu leur rang lors des premiers 32es de finale de Coupe de France. Et on retiendra surtout l'élimination de Nice par Toulouse.

Alors que Toulouse a dompté Nice dans le choc de Ligue 1, Lille a tremblé face aux Mans et Montpellier a eu besoin des tirs au but pour rallier les 16es de finale de la Coupe de France.





Toulouse dit merci à Cardinale

Pour Nice, et plus particulièrement Yoann Cardinale, l'année 2018 démarre douloureusement. Eliminés de la Coupe de France par les Toulousains, les Aiglons peuvent maudire leur gardien, coupable d'une grosse faute de main ayant permis à Somalia d'inscrire le seul but de la rencontre (51e). Cardinale a effectivement complétement loupé sa sortie sur un bon centre de Sylla, offrant la qualification pour les 16es de finale sur un plateau. Un gros coup dur pour l'équipe de Lucien Favre, qui devra se reprendre en championnat.





Lille a tremblé au Mans

Vous vouliez du spectacle ? Eh bien il fallait regarder le match a priori déséquilibré entre le Mans et Lille, à l'occasion de la grande première de Christophe Galtier sur le banc des Dogues. A l'arrivée, force est de reconnaître que les pensionnaires de National 2 ont regardé les Lillois dans les yeux. Alors que Ponce (8e) et Pépé (12e) avaient mis les Nordistes sur de bons rails, Schur (23e) et Créhin, sur penalty (29e), se sont chargés d'égaliser pour maintenir le suspense, vite tué par un nouveau but signé Maia (33e). En seconde période, le Mans a tout fait pour forcer les prolongations et s'est fait punir dans les ultimes secondes par Mendes (90e+5). Mais les Manceaux n'ont clairement pas à rougir de leur prestation et les supporters présents au MMArena peuvent avoir le sourire.



Montpellier a failli sortir

Un petit Poucet a bien failli s'offrir le scalp d'un géant : ainsi, les Pailladins ne sont pas passés loin de tomber dans le piège posé par Pontarlier. Ils ont eu besoin de la séance si indécise des tirs au but pour composter leur billet pour l'étape d'après, bien aidés par des tireurs adverses pas en réussite dans l'exercice (une barre touché notamment). Dans le temps réglementaire, Miranda (59e) avait répondu à l'ouverture du score de Congré (39e)



Les résultats des 32es de finale de Coupe de France (matches de 13h30 et 15h)





Fabregues-Bourg-en-Bresse : 1-2

Avallon-Chambly : 0-2

Schiltigheim-Montpellier : 1-5

Toulouse-Nice : 1-0

Le Mans-Lille : 2-4

Chartres-Tours : 1-2

Houilles-Concarneau : 0-3

Saint-Malo-Châteauroux : 1-2

Saint-Lô-Aubervilliers : 2-2 (3-2 après tirs au but)

Pontarlier-Montpellier : 1-1 (2-4 après tirs au but)