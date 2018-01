Coupe de la Ligue: le PSG à Amiens sans Cavani

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Le PSG a démarré 2018 pied au plancher en battant largement Rennes à l'extérieur dimanche en 32es de finale de la Coupe de France (1-6). Sans Edinson Cavani, l'attaque parisienne a brillé avec Angel Di Maria, Kylian Mbappé et Neymar, tous hauteur d'un doublé. Ces trois hommes devraient à nouveau être à l'oeuvre mardi en Coupe de la Ligue. Cavani, lui, n'en sera pas.

Une mise à l'écart en guise de première punition ?



En fin de journée ce mardi 9 janvier, le club parisien a dévoilé son groupe pour son quart de finale prévu dans 24 heures à Amiens. Et donc, dans les 18 joueurs retenus, pas de Cavani. Pas de Javier Pastore non plus. L'absence de l'Argentin n'a rien de surprenant. Revenu seulement lundi de son break hivernal (alors que le groupe reprenait mercredi, six jours plus tôt), "El Flaco" n'était pas attendu face à Amiens.



En revanche, la non-présence du Matador est interprétée différemment. Lui aussi est rentré en retard de ses courtes vacances en Amérique du Sud. Attendu mercredi, il n'est réapparu que vendredi. A court d'entraînement, il n'était logiquement pas convoqué contre Rennes.

En conférence de presse en début d'après-midi, Unai Emery a marché sur des œufs, indiquant avoir "parlé avec Cavani et Pastore" et précisant que l'Uruguayen devrait "regagner sa place". Mais il n'a rien dit quant à une possible absence à Amiens. Avec les événements de ces derniers jours, l'absence du meilleur buteur parisien (25 buts toutes compétitions confondues) a des airs de mise à l'écart punitive, comme en 2016 quand le joueur était déjà rentré en retard.