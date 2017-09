Coupe du monde 2018 : Les affiches à suivre ce week-end

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

En plus de France Luxembourg ce dimanche, plusieurs nations s’affrontent dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2018. Voici un petit programme de ce qui vous attend ce week-end.

Entre le somptueux France – Pays-Bas et le France Luxembourg, le monde du ballon rond continue de tourner. Il y aura d’autres affiches très intéressantes un peu partout en Europe avec des enjeux différents selon les matchs. Nous vous proposons un petit tour d’horizon de quelques-unes de ces rencontres.









République tchèque – Allemagne, vendredi 01 septembre, 20h45

Les champions du monde en titre se déplacent en République Tchèque après un été où la Mannschaft a remporté la Coupe des Confédérations. C’est sans doute la dernière chance des Tchèques de croire en la qualification, eux qui comptent 4 points de retard sur les nord-irlandais, deuxième du groupe C.

En fonction des autres résultats, l’Allemagne pourrait valider sa place en Russie en cas de succès. Depuis le début des éliminatoires, les hommes de Joachim Low réalisent un sans-faute avec 6 victoires en 6 matches avec un seul but encaissé ! A l’aller, l’Allemagne s’était imposée 3-0.









Espagne – Italie, samedi 2 septembre, 20h45

C’est LE choc de ce week-end. Les champions du monde 2006 se déplacent sur la pelouse des Champions du monde 2010. Les deux nations occupent ensemble la tête de leur groupe G avec 16 points. A l’aller elles s’étaient neutralisées 1-1 avec des réalisations de Vitolo et de De Rossi. L’Italie devra par contre faire sans Chiellini face aux Espagnols.

Ce match est aussi la revanche de l’Euro 2016. En huitième de finale, il y a un an, la Squadra Azzura avait éliminé l’Espagne alors tenante du titre sur le score de 2-0, grâce à Chiellini et Pelle. En cas de nul l’Espagne conserverait la tête grâce à une meilleure différence de buts.













Pays de Galles - Autriche, samedi 2 septembre, 20h45

Est-ce que Gareth Bale peut porter son équipe comme Cristiano Ronaldo avec le Portugal ? Les demi-finalistes du dernier Euro 2016 sont en grande difficulté dans leur groupe D. Mais les Gallois ont leur destin entre leur main. Ils sont encore invaincus en phase éliminatoire, mais ils ne comptent qu’une seule victoire. Ils affrontent l’Autriche avec qui ils sont troisième ex aequo avec 8 points. C’est donc la dernière chance pour les deux formations d’espérer une qualification pour la Russie.





Pays-Bas – Bulgarie, dimanche 3 septembre, 18h00

Les Néerlandais n’ont pas le choix, ils doivent s’imposer contre la Bulgarie pour ne pas manquer une deuxième grande compétition consécutive après l’Euro 2016. La défaite contre les Bleus les place à la 4ème place, 2 points derrière leur adversaire de dimanche, surprenants vainqueurs de la Suède ce jeudi soir (3-2).

La tâche ne sera pas simple pour les Oranje, les Bulgares montrant de très bonnes choses depuis le début des qualifications. Les Néerlandais en savent quelque chose puisqu’à l’aller ils s’étaient inclinés 2-0 à Sofia. Mais à l’extérieur, les Bulgares restent sur 5 défaites consécutives.













Hongrie - Portugal, dimanche 3 septembre, 20h45

Pour la Hongrie, la route vers la Russie est quasiment bloquée. Avec 8 points de retard sur le Portugal et 3 matchs à jouer, les chances de prendre la deuxième place sont très minces.

Côté Portugais, l’objectif est de rattraper la Suisse, leader du groupe sur qui Ronaldo et ses coéquipiers ont 3 points de retard. Actuellement, les champions d’Europe sont deuxièmes et joueront les Helvètes lors de la dernière journée de poule. Ils pourront compter sur un Cristiano Ronaldo en pleine forme, auteur d’un triplé contre les Iles Féroë et qui pour l’instant ne joue qu’en sélection, puisqu’il est suspendu en club.