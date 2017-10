Coupe du monde 2018 / Espagne : Iniesta laisse entendre la fin de son aventure avec la Roja

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Iniesta, la fin se rapproche avec la Roja

Clap de fin pour Andrés Iniesta avec la Roja ? Le milieu de terrain du FC Barcelone a fortement laissé entendre dans un entretien donné au quotidien Sport qu'il disputerait à l'occasion de la Coupe du monde 2018 le dernier tournoi international de sa carrière.

"Je suis réaliste. Il y a de grosses chances pour que cette Coupe du monde soit mon dernier grand rendez-vous avec la sélection.", a révélé le Barcelonais. "Je suis conscient que c'est un ensemble de facteurs, le temps présent, l'âge. On verra comment tout cela va évoluer."

"Il reste beaucoup de mois avant la Coupe du monde et j'espère que tout ira bien pour je puisse aller au Mondial. A partir de là, je pèserai le pour et le contre."





Sur une possible reconversion comme entraîneur

"Au jour d'aujourd'hui je ne me vois pas autrement que comme un joueur de football. A partir de maintenant, j'essaierai de me former et progresser dans tous les domaines liés au football."

"Là où je me s'en le plus à l'aise et où je pourrai exploiter mes compétences, c'est le football. Je suis certain que je continuerai dans ce milieu, mais je ne sais pas exactement dans quel rôle."

















Andrés Iniesta avec l'Espagne

33 ans

121 sélections : 92 victoires, 14 matches nuls, 15 défaites

12 buts

25 passes décisives

Palmarès

1 Coupe du monde (2010)

2 Championnats d'Europe (2008, 2012)









