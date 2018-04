Coupe du monde 2018 / "Ibrahimovic n'ira pas au Mondial" : la Fédération suédoise met un terme au suspense

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

PAS DE RUSSIE POUR IBRAHIMOVIC

Le coup de communication de Zlatan Ibrahimovic est terminé. La Fédération suédoise de football a annoncé, jeudi, en début d'après-midi, que l'attaquant des Los Angeles Galaxy ne disputerait pas la prochaine Coupe du monde en Russie (14 juin / 15 juillet).

"J'ai parlé avec Zlatan mardi dernier. Il m'a annoncé qu'il n'avait pas changé d'avis concernant l'équipe nationale", a communiqué Lars Richt, le chef de l'équipe nationale. Visiblement embêtée par les sorties de son ancien attaquant, la SvFF a rapidement clarifié la situation, deux jours après la sortie dans la presse de Janne Andersson, le sélectionneur de l'équipe nationale.

"Quand vous prenez votre retraite internationale, comme Zlatan après l'Euro 2016, l'affaire est réglée", avait-il clarifié. "Si vous avez perdu la foi pour être avec l'équipe nationale pendant 40 ou 50 jours par an, et que vous préférez ne rien faire pour passer du temps avec votre famille, je respecte ça. Je ne crois pas au fait de convaincre quelqu'un. Je préfère travailler avec les 250 000 joueurs qui veulent faire partie de ça."

Après s'être montré ferme, le technicien avait quand même mis de l'eau dans son vin. "Il peut le faire. Mais s'il change d'avis, il faut qu'il me contacte et qu'il me dise : "Oui, je veux en faire partie". Après on ira s'asseoir et on discutera de ce que ça pourrait signifier, et ainsi de suite. Mais ce ne sont que des spéculations (...)."









"JE VAIS A LA COUPE DU MONDE"

Entré dans un jeu de poker-menteur dont il a le secret, l'attaquant des Los Angeles Galaxy, qui avait pris sa retraite internationale après l'Euro 2016, s'était régulièrement annoncé au Mondial depuis quelques semaines. Avec une insistance un peu trop flagrante pour ne pas éveiller les soupçons du coup de com'. "Je vais à la Coupe du monde", avait-il inlassablement répété après ses débuts réussis en Major League Soccer.

L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain avait également abordé le sujet lors de son passage dans le late show de Jimmy Kimmel sur ABC. "Je vais aller à la Coupe du Monde. C'est la seule chose que je peux dire. Si j'en dis plus, des gens vont vouloir me pendre. Je dois faire attention à ce que je dis maintenant", avait-il annoncé, avant de faire du Zlatan. "Une Coupe du monde sans moi ne serait pas une Coupe du monde."

















UN CONTRAT AVEC VISA

Redouté, le plan communication était bien derrière ses petites sorties. Le 17 avril dernier, l'ancien attaquant de l'AC Milan et de l'Internazionale avait en effet officialisé son partenariat avec VISA.

Le géant américain, spécialisé dans le système de paiement, est sponsor majeur de la FIFA et de la Coupe du monde depuis 2007. L'entreprise est liée à la FIFA jusqu'en 2022.