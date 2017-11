Coupe du monde 2018 / Italie : Carlo Tavecchio démissionne de la présidence de la fédération italienne de football (officiel)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Tavecchio rend son tablier

Le football italien va connaître un bouleversement sans précédent. Une semaine pile après l'élimination de l'équipe national en barrage de la Coupe du monde 2018, le président de la Fédération italienne de football (FICG), Carlo Tavecchio, ainsi que l'ensemble du conseil fédéral de la FA, ont présenté leur démission lors d'une réunion de crise qui s'est tenue à Rome dans la matinée. Président depuis août 2014, Tavecchio va rester président intérimaire jusqu'aux nouvelles élections qui s'effectueront dans 90 jours selon le règlement de la FA.

La nouvelle est sortie de la bouche de Damiano Tommasi à la sortie du conseil, avant d'être confirmée par Tavecchio lui-même lors d'une conférence de presse donnée en début d'après-midi. L'ancien international italien, connu pour être le président de l’Associazione Nazionale Calciatori, le syndicat des footballeurs italiens, et un membre du Conseil fédéral de la Fédération italienne, a également confirmé son départ. Interrogé sur d'éventuelles envies de présidence, l'ancien joueur de la Roma a botté en touche et affirmé que son combat restait avant tout la "protection des joueurs."





Tavecchio, une figure controversée

Figure très controversée et inamovible de la plus haute instance du football italien, dont il avait été longtemps le vice-président avant le départ de Giancarlo Abete après le fiasco du Mondial 2014 (élimination au premier tour, ndlr), Tavecchio, 74 ans, avait été désigné comme le principal responsable du fiasco de la Squadra Azzurra et d'une manière plus large d'avoir contribué au déclin progressif football italien depuis une décennie et son titre de champion du monde remporté à Berlin face à l'équipe de France.

Avant d'acter son départ, il avait remercié le sélectionneur Giampiero Ventura, qu'il avait placé à la tête de la Squadra à la sortie de l'Euro 2016 après le départ pour Chelsea d'Antonio Conte.