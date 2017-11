Coupe du monde 2018 : le point sur les 28 pays déjà qualifiés

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

On connaît 28 des 32 pays qualifiés pour le Mondial 2018. On fait le point en attendant les derniers barrages.

Ce week-end de football a permis de connaître l'identité de nouveaux qualifiés pour la Coupe du monde 2018, qui se déroulera en Russie à partir de juin prochain. On en connaît désormais 28 sur 32 alors qu'il reste encore quatre barrages à jouer.





En Europe

La Suisse et la Croatie ont rejoint le contingent des nations européennes qualifiées pour la phase finale de la Coupe du monde grâce à leur match nul, respectivement face à l'Irlande du Nord et la Grèce. Feront également partie du voyage : l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Islande, la Pologne, le Portugal, la Russie et la Serbie. Il reste deux places dans cette zone : une est en jeu entre la Suède et l'Italie (qui a perdu le match aller) et l'autre entre le Danemark et l'Irlande (0-0 à l'issue du barrage aller).





Les autres qualifiés

L'Egypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Japon, la Corée, le Costa Rica, le Mexique, le Panama, l'Argentine, le Brésil, la Colombie et l'Uruguay ont également composté leur billet pour le prochain Mondial.





Les deux dernières places en jeu

Il reste encore quatre place à attribuer et, outre les deux européennes, la Nouvelle-Zélande et le Pérou doivent en découdre (0-0 à l'aller), tout comme le Honduras et l'Australie (0-0 à l'aller). Dans chacun des cas, le suspense est à son comble et rien n'est encore fait.