Coupe du Monde 2018 : Ces stars qui ne sont pas sures de se qualifier

La défaite des Pays-Bas contre les Bleus a peut-être écarté les Néerlandais de la course à la qualification pour le Mondial. Surpassés par les Bleus, les Oranje sont en grande difficulté pour la qualification. Mais il ne s’agit pas de la seule grande nation dans ce cas. Par conséquent, certains joueurs qui jouent au plus haut niveau en club pourraient manquer la Coupe du Monde en Russie.





Arjen Robben, 33 ans, Pays-Bas

Il a été très discret contre les Bleus, se heurtant à Kurzawa et N’Golo Kanté la plupart du temps. Alors qu’il n’avait jamais perdu contre les Bleus, le joueur du Bayern a certes tiré sur la barre transversale, mais il n’a pu aider sa sélection. A l’heure actuelle les Pays-Bas sont 4èmes, à 3 points de la deuxième place synonyme de barrages. La chance accompagne cependant les Néerlandais puisqu’ils vont recevoir la Bulgarie ce dimanche avant de se déplacer en Biélorussie et de recevoir la Suède. Robben et ses coéquipiers ont donc encore leur destin entre leurs mains.









Lionel Messi, 30 ans, Argentine

Mais aussi Sergio Aguero, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Angel Di Maria… La liste des stars argentines est considérable, et cela pourrait être autant de stars absentes de la Coupe du Monde. L’Albiceleste occupe la 5ème place du groupe ce qui lui assure une place de barragistes.

Mais d’ici la fin des éliminatoires ils joueront le Pérou et l’Equateur sur qui ils n’ont que 2 et 3 points d’avance. Si l’on regarde vers le haut du classement, Lionel Messi et ses partenaires n’ont par contre que 2 points de retard sur la 2ème place occupée par la Colombie. Rappelons que les Argentins étaient les adversaires de l’Allemagne en finale de la Coupe du monde en 2014 au Brésil.









Gareth Bale, 28 ans, Pays de Galles

Avec le Pays de Galles, il a atteint les demi-finales de l’Euro 2016, performance inédite pour la nation britannique. Depuis les Gallois se mettent à rêver de coupe du monde. Le problème vient du fait que leur parcours en phase de poule n’a pas été fantastique avec un seul succès et 5 matches nuls.

Troisièmes de leur poule, les Gallois comptent 4 point de retard sur le duo de tête composé de la Serbie et de l’Irlande. Il leur reste 4 rencontres, et un sans-faute pourrait leur permettre de prendre l’une des deux premières places car les deux équipes de tête s’affrontent ce mardi, et pour de la dernière journée, Gareth Bale et ses coéquipiers recevront l’Irlande pour un « derby » qui s’annonce explosif.









Riyad Mahrez, 26 ans, Algérie

Les chances de voir l’Algérie à la Coupe du monde sont minces. En Afrique, seuls les premiers de chaque poule se qualifient pour le Mondial. Dans le groupe B, l’Algérie est dernière de son groupe avec 1 point, et compte 5 unités de retard sur les Super Eagles. Ce week-end, le Nigeria joue contre le Cameroun alors que les Fennecs se déplacent en Zambie.

Il reste 4 rencontres, et Mahrez et ses coéquipiers doivent quasiment tout gagner pour espérer prendre la première place qualificative, tout en espérant des faux pas du Nigeria.













Miralem Pjanic, 27 ans, Bosnie

Il est l’un des tauliers de la Juventus Turin. Finaliste de la Ligue des Champions avec la Vieille Dame l’an passé, le Bosnien est habitué à jouer au plus haut niveau en club mais en sélection le constat est différent. Pour preuve, il s’est incliné avec la Bosnie sur la pelouse de Chypre (3-2).

Cela les empêche de revenir sur la Grèce, deuxième du groupe qui a concédé le nul à domicile face à l’Estonie. Il sera très dur d’aller chercher cette place de barragiste, car si Gibraltar (leur prochain adversaire) est leur portée, la réception de la Belgique (33 buts marqués en 7 matches !) pourrait empêcher Pjanic et sa sélection de se rendre en Russie.