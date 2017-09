Coupe du monde 2018 : Encore une belle performance pour Ronaldo !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Cristiano Ronaldo a passé une très belle soirée avec sa sélection. Suspendu avec le Real, le Portugais a inscrit un triplé contre les Iles Feroë, ce qui lui permet de dépasser un certain Pelé...

L'un des principaux intérêts de la rencontre entre les vainqueurs de l'Euro 2016 et les Iles Feroë ne résidait pas forcément dans l'issue de la rencontre, les hommes de Santos partant grands favoris, mais sur l'état de forme de Cristiano Ronaldo. Le Madrilène n'a pas déçu, s'octroyant même le luxe de dépasser le Roi Pelé au nombre de buts marqués en sélection...





Avec 78 buts en sélections, il dépasse Pelé

Il ne fallait pas arriver tard au stade Estadio do Bessa Século XXI pour la rencontre entre les deux équipes. Dès la 3ème minute de jeu Ronaldo ouvrait le score d'une reprise acrobatique somptueuse. Le premier but d'une belle soirée pour les Champions d'Europe qui l'emportaient 5-1 contre leurs adversaires du soir.

Surtout ce match a permis de vérifier que le capitaine Portugais était en grande forme. Suspendu avec le Real jusqu'à la fin du mois, l'attaquant madrilène a inscrit un triplé, et ainsi démontré une nouvelle fois son importance au sein de sa sélection. Avec ces trois réalisations, Cristiano Ronaldo rentre d'ailleurs un peu plus dans l'histoire. Il en est à 78 buts marqués en équipe nationale, soit un de plus que Pelé dont le compteur est resté bloqué à 77 avec le Brésil.









A la poursuite de Puskas

Le numéro 7 Portugais devient ainsi le cinquième meilleur buteur de l'histoire en sélection nationale. Lui qui a déclaré il y a quelques mois vouloir (et pouvoir) jouer jusqu'à 40 ans va peut-être devoir avoir besoin de ce laps de temps pour prendre la tête de ce classement occupée depuis 2006 par l'Iranien Ali Daei avec 109 buts.

Par contre, il peut vite devenir le meilleur buteur européen en sélection, n'était qu'à 6 buts de Puskas qui avait marqué 84 avec la Hongrie. A noter sinon que s'il a dépassé Pelé il lui aura fallu près de 50 sélections de plus que l'Auriverde pour y parvenir.





Parmi les grandes stars du ballon rond voici quelques exemples de joueurs qui ont aussi brillé avec leurs pays :

Ferenc Puskas (Hongrie) – 84 buts en 85 sélections

Cristiano Ronaldo (Portugal) 78 buts en 144 sélections

Pelé (Brésil) 77 buts en 92 sélections

Miroslav Klose (Allemagne) 71 buts en 137 sélections

Gerd Muller (Allemagne) 68 buts en 62 sélections

Robbie Keane (Eire) 58 butsen 146 sélections

Didier Drogba (Côte d'Ivoire) 66 buts en 106 sélections

Ronaldo (Brésil) 62 buts en 98 sélections

Zlatan Ibrahimovic (Suède) 62 buts en 116 sélections

David Villa (Espagne) 59 buts en 97 sélections

Lionel Messi (Argentine) 58 buts en 119 sélections





