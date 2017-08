Coupe du monde 2018 - Angleterre : Wayne Rooney arrête sa carrière internationale (Officiel)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Rooney met fin à sa carrière internationale à l'âge de 31 ans

Clap de fin pour Wayne Rooney. L'attaquant d'Everton a annoncé, mercredi en début d'après-midi, l'arrêt définitif de sa carrière international à l'âge de 31 ans. Le natif de Liverpool en a fait l'annonce sur son site officiel à travers un communiqué. Il aura porté le maillot des Three Lions à 119 reprises et marqué 53 buts.

"C'était quelque chose de très positif d'entendre Gareth Southgate me dire qu'il comptait sur moi pour les prochains matches de l'équipe d'Angleterre pour les prochains matches. J'ai vraiment apprécié", a expliqué le Britannique. "Cependant, j'ai dit à Gareth que j'avais décidé d'arrêter ma carrière international après une longue et grande réflexion. C'est une décision très difficile que j'ai prise après avoir discuté avec ma famille, mon manager à Everton (Ronald Koeman, ndlr) et mes proches."



International depuis 2003, l'ancien de Manchester United, qui avait décidé de continuer sa carrière internationale après l'Euro 2016 pour aller à la Coupe du monde 2018, a finalement décidé d'en rester là à dix mois du début du Mondial qui se disputera en Russie au mois de juin prochain. Rooney a expliqué qu'il préférait privilégier son parcours en club avec Everton où il a choisi de revenir cet été après avoir passé 13 ans à Manchester United.





Rooney et la sélection anglaise : 119 sélections, 53 buts, mais aucun titre

Titulaire quasi-indiscutable depuis plus d'une décennie avec la sélection anglaise, Rooney avait explosé aux yeux du monde entier lors de l'Euro 2004 où il avait inscrit 4 buts avant de sortir sur blessure lors du mythique quart de finale face au Portugal (2-2, 6-5 tab) à cause d'une blessure au pied. Sans lui, l'Angleterre s'était inclinée aux tirs au but, grâce à une performance exceptionnelle de son gardien Ricardo. Dans la foulée de ce Championnat d'Europe, il avait débuté son parcours à succès avec Manchester United.

S'il a fait parti de la génération dorée du football anglais, qui a montré tout son talent à la fin des années 1990 et au coeur des années 2000, Rooney n'aura jamais réussi à la porter tout en haut. Quart de finaliste à la Coupe du monde 2006 - en étant encore battue aux tirs au but face au Portugal - l'Angleterre ne remettra d'ailleurs jamais les pieds plus haut au niveau mondial. Elle a probablement laissé passer sa meilleure occasion d'aller chercher une deuxième étoile après 1966 lors de ce Mondial allemand où elle s'était montrée solide à défaut d'être séduisante. Avec un seul but en trois éditions - un but marqué lors du Mondial 2014 face à l'Uruguay - Rooney n'aura jamais laissé son empreinte sur cette compétition.

Sortie en huitième de finale par l'Allemagne en 2010, avant d'être sortie par la petite porte au premier tour au Brésil quatre ans plus tard, la sélection d'Angleterre n'aura jamais réellement profité de l'ère des John Terry, Steven Gerrard, Franck Lampard et Wayne Rooney. Quatre cadres qui n'auront pas réussi le défi de ramener un titre international à une équipe sur le déclin. Sans Rooney, l'Angleterre va devoir se trouver un nouvel attaquant de référence, mais surtout un nouveau capitaine. L'Angleterre a perdu plus qu'un simple buteur, elle a perdu un leader.



<br>



Wayne Rooney en équipe d'Angleterre : le bilan

119 sélections

Première cape : Angleterre / Australie (1-3) - 12 février 2003

Dernière cape : Angleterre / Ecosse (3-0) - 11 novembre 2016

53 buts

Coupe du monde : 11 matches / 1 but (contre l'Uruguay à la Coupe du monde 2014) / 1 passe décisive

Championnat d'Europe : 10 matches / 6 buts / 1 passe décisive

22 passes décisives