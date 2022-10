Coupe du monde : Chaouchi pourra commencer avec l'Algérie Laurent TITY | Écrit pour

Le 09/06/10 à 14:52 , mis à jour le 09 juin 2010 à 14:52

Faouzi Chaouchi, gardien titulaire de l'Algérie, pourra finalement jouer les deux premiers matches de la Coupe du monde, la FIFA ayant levé sa suspension.

Trois matches sur un coup de tête

Chaouchi a failli rater les matches de sa sélection face à la Slovénie et l'Angleterre à cause d'une suspension qu'il avait déjà purgée ! Le gardien des Fennecs, expulsé en demi-finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations (CAN) pour avoir donné un coup de tête à l'arbitre, avait été suspendu pour trois matches par la commission de discipline de la Confédération Africaine de Football (CAF). Mais pour la FIFA, Chaouchi ne comptabilisait à ce jour qu'un match de suspension, celui disputé pour la troisième place de la CAN. Le joueur devait donc purger ses deux derniers matches de suspension pendant le Mondial.



Oubli de la CAF

Heureusement pour les Algériens, Chaouchi avait en fait déjà purgé ces matches de suspension, pendant les qualifications du Championnat d'Afrique des Nations (réservé aux joueurs africains évoluant en Afrique). Le gardien de l'ES Setif avait été sélectionné pour l'opposition aller/retour contre la Lybie, lui permettant ainsi de purger ses matches de suspension. La CAF aurait simplement oublié de communiquer cette information à la FIFA.



La sélection algérienne pourra donc compter sur son dernier rempart dans un groupe compliqué, où elle affrontera dans l'ordre la Slovénie, l'Angleterre et les Etats-Unis.