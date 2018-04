Coupe du monde des clubs : Vers un changement du format ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Nos confères d'AS et de l'agence de presse espagnole EFE révèlent ce mercredi que la FIFA songe à modifier le format de la Coupe du monde des Clubs pour rendre la compétition plus attractive qui aurait lieu à la place de la Coupe des Confédérations. Ils révèlent dans leurs articles de ce jour quelques détails sur un éventuel nouveau format.





Organisé tous les 4 ans à la place de la Coupe des Confédérations

Le premier changement important cité par les journalistes espagnols concerne la périodicité de l’épreuve. A l’heure actuelle, elle a lieu tous les ans au mois de décembre. Selon l’EFE et AS, la FIFA songerait à organiser l’épreuve tous les 4 ans à partir de 2021 en lieu et place de la Coupe des Confédérations.

Quelques critiques sont apparues autour de la compétition dans son format actuel qui pénaliserait surtout le représentant européen, obligé de faire une pause dans son calendrier pour prendre part à la Coupe du monde des clubs. Ce qui déplacerait au moins une ou deux rencontres pour les replacer ultérieurement dans un programme déjà chargé par l'accumulation des compétitions.









De 7 à 24 équipes

En plus d’un changement de dates, c’est l’intégralité de la formule actuelle qui serait revue. Les journalistes espagnols évoquent la présence de 24 équipes qui s’affronteraient sur 18 jours. La dernière compétition a rassemblé pendant 10 jours en décembre 2017 les 7 clubs victorieux des 7 coupes continentales des différentes confédérations.

El Mundo Deportivo évoquait déjà ces possibles changements en novembre 2017. Et selon ces informations des journalistes espagnols à l'époque, l’UEFA enverrait 12 représentants : les 4 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions et les 4 derniers finalistes ainsi que les 4 clubs européens avec les meilleurs coefficients UEFA. Il y aurait également 5 équipes sud-américaines, 2 clubs africains, 2 formations asiatiques et l’Océanie aurait un représentant. L’objectif de la FIFA serait de donner un nouveau souffle à cette épreuve et de la rendre aussi populaire que la Coupe du Monde en l’organisant sur la même périodicité mais pas les mêmes années.