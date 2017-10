Coupe du monde : Découvrez les barrages pour la Zone Europe

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les affiches des rencontres en Zone Europe pour la Coupe du monde en Russie sont connues ! Il ne reste que quatre places pour se qualifier, et le tirage au sort a accouché d'un joli choc…

Avant le tirage au sort, plusieurs affiches étaient envisagées comme l’opposition entre les deux Irlande. Finalement, sur le papier, il n’y aura qu’un seul véritalbe choc lors de ces barrages avec l’Italie qui devra se défaire d’un plus redoutable adversaire pour participer à la Coupe du Monde en Russie l’été prochain !









Suède - Italie en affiche

Les Bleus savent bien la difficulté qu’il y a à jouer la Suède. Les Italiens n’auront donc pas la tâche facile contre cette formation scandinave qui a éliminé les Pays-Bas dans le groupe de la France. Les Suédois ont aussi battu les Tricolores chez eux et ont marqué 26 buts en éliminatoires ! Les coéquipiers de Buffon ont terminé deuxième de leur groupe derrière l’Espagne concédant deux nuls et une défaite (contre la Roja). L’aller aura lieu en Suède le 9 novembre et le retour le 14 en Italie.









Un alléchant Croatie – Grèce

Les autres rencontres des barrages opposeront l’Irlande du nord à la Suisse, la Croatie à la Grèce, et le Danemark à la République d’Irlande. Si chaque nation possède sa chance, et qu’il est difficile de mettre en avant un favori, il est à noter que l’on devrait assister à une véritable opposition de style entre la Croatie et la Grèce.

















Rappel du tirage au sort pour les barrages zone Europe :





Irlande du Nord – Suisse









Croatie – Grèce









Danemark – République d’Irlande









Suède - Italie









Les rencontres aller se disputeront sur le terrain des premiers nommés le 9 novembre et le retour le 14. A noter que le tirage au sort pour le premier tour de la Coupe du monde se déroulera le 1er Décembre.