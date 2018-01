Coupe du Monde : Découvrez les rencontres à suivre sur TF1 !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A quelques mois du début de la Coupe du Monde, découvrez la programmation des matches à suivre sur TF1 et MYTF1 ! En plus des rencontres des Bleus, les plus belles affiches du premier tour seront sur TF1 et MYTF1 !

A moins de 6 mois du début de la Coupe du Monde, TF1 commence déjà sa préparation pour cette épreuve qui s’annonce déjà très excitante ! Nous vous proposons de découvrir les rencontres que vous pourrez voir sur nos antennes. Réservez d’ores et déjà ces dates, car le spectacle promet d’être au rendez-vous !





Les Bleus, les plus belles affiches et tous les candidats au titre sur TF1 et MYTF1 !

Avant toute chose il faut savoir que les matches se dérouleront à 12h00, 16h00, 17h00, 20h00 et 21h00. Et pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, petite piqûre de rappel : vous pourrez voir tous les matches des Bleus sur TF1, seul diffuseur en clair de la compétition et en ligne sur MYTF1 ! Ne manquez pas également tous les magazines sur nos chaînes qui vous permettront de vivre au plus près cette compétition exceptionnelle. Ainsi voilà le programme des Bleus sur TF1 :





Samedi 16 juin 12h00

France – Australie

Jeudi 21 juin 17h00

France – Pérou

Mardi 26 juin

Danemark – France









Russie – Arabie Saoudite, le match d’ouverture sera aussi retransmis sur TF1 le jeudi 14 juin à 17h00, ainsi que Allemagne-Mexique, soit la première rencontre des Champions du monde en titre dans la compétition le dimanche 17 juin à 17h.

Dans le détail, voilà les rencontres que vous pourrez voir sur TF1 :





Vendredi 15 juin 20h00

Portugal – Espagne









Samedi 16 juin 21h00

Croatie - Nigeria





Dimanche 17 juin, 20h00

Brésil – Suisse









Lundi 18 juin, 20h00

Tunisie – Angleterre





Jeudi 21 juin, 20h00

Argentine – Croatie









Samedi 23 juin, 20h00

Allemagne – Suède









Dimanche 24 juin, 20h00

Pologne – Colombie





Lundi 25 juin, 20h00

Espagne – Maroc ou Iran – Portugal





Mardi 26 juin, 20h00

Nigeria – Argentine ou Islande – Croatie





Mercredi 27 juin, 20h00

Serbie – Brésil ou Suisse – Costa Rica





Jeudi 28 juin, 20h00

Angleterre – Belgique ou Panama - Tunisie





A l'issue des matches de poules, TF1 diffusera les 5 meilleurs huitièmes de finale, 3 quarts de finale, les 2 demi-finales, la petite finale et la Finale. On espère vous faire suivre le parcours des Bleus le plus loin possible !