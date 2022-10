Coupe du Monde : Kramer ne se souvient pas de sa première mi-temps face à l'Argentine

Titulaire de dernière minute pour affronter l'Argentine en finale de la Coupe du Monde, Christoph Kramer n'est pas resté longtemps sur la pelouse. Suite à un choc avec Garay, l'Allemand est contraint de céder sa place en première période. Quelques heures après le sacre, le joueur du Borussia M'Gladbach est revenu sur l'incident : il ne se souvient pas de son match.

Blessé lors de l'échauffement d'avant-match, Khedira laisse sa place à Christoph Kramer dans l'équipe allemande pour affronter l'Argentine. Celui qui a joué face à l'Algérie et la France réalise alors un de ses rêves, qui est de disputer une finale de Coupe du Monde. Mais la soirée tourne vite au cauchemar pour Kramer. A la demi-heure de jeu, Ezequiel Garay lui assène un coup de coude au niveau de la tête. KO, il est remplacé par Schürrle. Les médecins de la Mannschaft craignent alors une commotion cérébrale.

« Je ne me souviens même pas d'être allé aux vestiaires »

Lundi, après avoir été sacré champion du monde, Christoph Kramer est revenu sur sa première période, et sur son KO. Visiblement, le joueur allemand ne se souvient pas de son début de match : « Je ne me souviens pas de grand-chose à propos du match, rien en ce qui concerne la première mi-temps. J'ai appris plus tard avoir quitté le terrain immédiatement après le tacle. Je ne me souviens même pas d'être allé aux vestiaires. Le match, dans ma tête, a commencé en deuxième mi-temps.» Heureusement pour lui, il s'est vite remis de son choc, et a pu assister à la seconde période de la rencontre. Il a ensuite pu célébrer avec ses coéquipiers la victoire, et le quatrième sacre de l'Allemagne en Coupe du Monde.

Cinq sélections seulement

Prêté par le Bayer Leverkusen depuis 2011, Christoph Kramer est passé par le VfL Bochum avant d'atterrir au Borussia M'Gladbach en 2013. Cette saison, il a disputé 34 matches pour 3 buts. C'est également lors de cet exercice qu'il a connu sa première cape avec la sélection allemande. Il dispute son premier match avec la Mannschaft le 13 mai 2014, pour un nul 0-0 face à la Pologne. A la surprise générale, Joachim Löw le retient dans sa liste des 23 pour disputer le Mondial. Il entre en jeu face à l'Algérie et à la France, avant d'être propulsé titulaire en finale, Khedira se blessant quelques minutes avant le coup d'envoi. Ses bonnes prestations au Brésil n'ont pas laissé les grandes équipes de marbre, et, selon la presse italienne, Naples se serait positionné pour recruter le joueur.

Après ce choc à la tête, beaucoup de voix s'élèvent afin que la FIFA mette en place, à l'instar du rugby, un protocole de commotion cérébrale.