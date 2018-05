Coupe du Portugal : pas de doublé pour le Sporting (2-1)

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il y a encore quelques semaines, le Sporting était la seule équipe en Europe qui pouvait croire en un quadruplé Championnat – Coupe de la Ligue – Coupe d’Europe – Coupe du Portugal. Mais les derniers mois ont été délicats pour les coéquipiers de Jérémy Mathieu qui n’ont remporté que la coupe de la Ligue et terminé la Liga NOS à la 4ème place. Opposé au promu Aves en finale de la Coupe du Portugal, le Sporting s’est incliné à la surprise générale 2-1.





Un ancien du Sporting crucifie le club

Les pronostics étaient en faveur du Sporting avant cette finale. Malgré une fin de saison qui les a privés du titre, les joueurs de Jorge Jesus partaient avec l’étiquette de favori, surtout suite à leur belle qualification contre le FC Porto en demi-finale (0-1, 2-0). Mais en finale cela fut une toute autre affaire.

Dès la fin du premier quart d’heure, Alexandre Guedes ouvrait le score (1-0, 16ème), lui qui a quitté le Sporting en 2014 à ses 20 ans. Démarqué au second poteau, l’avant-centre a conclu d’une belle tête la contre-attaque ultra-rapide de sa formation. Il s’agissait qui plus est de son premier but en 2018, le joueur ayant été longtemps blessé en début d’année. En seconde période c’est sur une autre contre-attaque qu’il s’illustre. Parti à la limite du hors-jeu, il résiste à Coates avant de l’effacer d’un crochet pour inscrire le but du break (2-0, 72ème).

















Un promu remporte la Coupe du Portugal dans un climat particulier

Dominateurs, les joueurs du Sporting ont tenté de relever la tête, mais ils ont manqué de précision dans le dernier geste. Juste après le second but du CD Aves, Bas Dost, deuxième meilleure buteur de la Liga Nos (27 buts), voyait sa tentative repoussée par la barre transversale (79ème). Le but tardif de Fredy Montero (2-1, 86ème) a certes donné plus de suspense à la fin de rencontre, mais les 7 minutes de temps additionnel n’ont pas permis au Sporting de revenir au score.

C’est un succès magnifique pour le CD Aves, promu cette année en Liga Nos. Parvenu à se maintenir, le club remporte là son premier trophée, si l’on ne prend pas en compte ses titres de champion de deuxième division (1985) et de troisième division (1984).

Côté Sporting, il est important de rappeler que le club de Lisbonne avait vu ses joueurs agressés en début de semaine lors d’une séance d’entraînement, incident qui a sans doute eu son importance dans le déroulement de la rencontre, car rappelons qu’avant cette finale, le Sporting restait sur 5 matches sans défaites contre le CD Aves depuis 2001 avec aucun but encaissé.