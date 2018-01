Coupe du Roi : encore des chiffres de folie pour Messi

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Battus 1-0 à l’aller, les Catalans se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Suarez et Messi et se hissent en demi-finales. L’Argentin en a profité pour marquer le 4000ème but de l’histoire du club.

Le FC Barcelone est parvenu en toute logique à inverser la situation en venant à bout de l’Espanyol Barcelone en quart de finale retour de la Coupe du Roi (2-0). Encore en lice pour gagner toutes les compétitions cette saison, le club peut une nouvelle fois remercier Lionel Messi, qui ne cesse de rajouter des chapitres à sa légende déjà bien remplie.





Il est directement impliqué dans 10% des buts de l'histoire du Barça

En trompant Lopez à la 25ème minute, non seulement Messi a permis à son club d'atteindre les demi-finales mais il a surtout inscrit le 4 000ème but de l’histoire du FC Barcelone au Camp Nou ! Tout un symbole pour l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Le premier but de l’histoire des Catalans au Camp Nou a été marqué il y a 60 ans par l’Uruguayen Ramon Alberto Villaverde en 1957.

Mais le chiffre le plus hallucinant est le suivant : Messi a contribué à plus de 10% des buts de l’histoire du FC Barcelone dans leur stade ! La Pulga compte 302 réalisations pour 102 passes décisives ce qui représente 10.2% de tous les buts inscrits par les Blaugranas toutes compétitions confondues depuis la création de leur enceinte actuelle. Tout simplement magistral.







Presque 1 but par match depuis le début de saison

Et l’Argentin n’est pas prêt pas de s’arrêter. En Liga, il a disputé 20 matches de championnat et il compte déjà 19 buts, soit mieux que 6 formations d’Espagne ! En Coupe du Roi, en 3 rencontres, il a marqué 3 fois. Il n’y a qu’en Ligue des Champions où son rendement est légèrement inférieur à ce qu’il peut réaliser sur la scène nationale dans la mesure où Lionel Messi n’a trouvé le chemin des filets qu'à « seulement » 3 reprises. Au total cette saison, en 31 rencontres en club, le numéro 10 barcelonais en est à 26 buts et 12 passes décisives dont 5 doublés et 2 triplés.

Il est parti sur des bases similaires à celles de l’an dernier où il a fini meilleur buteur de Liga avec 37 réalisations. Il pourrait même tenter de faire mieux qu’en 2011-2012 où il a inscrit 50 buts en Liga. Régulier dans l’excellence, Messi n’a pas fini de démontrer son talent sur les pelouses et les défenses adverses peuvent s’inquiéter. Avec par exemple Chelsea qui va retrouver le Barça et son Argentin en 1/8 de finale de la Ligue des Champions en février.









