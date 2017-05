Coupe du Roi : le FC Barcelone se console en battant Alavés en finale

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Au moins, l’ère Luis Enrique se terminera par un trophée pour le FC Barcelone. Quelques jours après avoir cédé leur titre de Liga au Real Madrid, les Blaugrana ont remporté la Coupe du Roi pour la troisième année consécutive.





C’était plié à la mi-temps

On ne joue pas un match de Liga comme une finale et, bien évidemment, le FC Barcelone devait se méfier d’Alavés. Surtout après la belle égalisation signée Théo Hernandez, qui devrait bientôt s’engager avec le Real Madrid (33e). Auparavant, à l’issue d’un une-deux avec Neymar, Lionel Messi avait fêté la 700e rencontre officielle de sa carrière en ouvrant le score (30e). Mais, juste avant la pause, malgré des adversaires accrocheurs, les hommes de Luis Enrique ont fait la décision grâce à deux buts successives signées Neymar (45e) et Alcacer (45e+3). Les deux joueurs ont pu compter sur un immense Messi, à l’origine des deux actions.



Messi rejoint Puskas

Grâce à sa réalisation, Lionel Messi a rejoint Ferenc Puskas, qui avait lui-aussi marqué dans trois finales de Coupe du Roi consécutives. C’était son cinquième but dans la compétition, ce qui lui permet d’être en tête au classement des buteurs, tout comme en Liga et en Ligue des Champions. Un vrai patron. Mais, ce samedi soir, il préférera retenir cette nouvelle Coupe d’Espagne glanée par son club de toujours.





Une 29e Coupe du Roi pour le Barça

En battant Alavés pour la dernière rencontre disputée à Vicente Calderon, désormais ex-antre de l’Atlético Madrid, le FC Barcelone s’offre sa 29e Coupe du Roi et s’éloigne un peu plus de l’Athletic Bilbao (23) et du Real Madrid (19). Pour sa troisième saison sur le banc de l’entraîneur, Luis Enrique ne rendra pas une copie blanche. Il aura empoché neuf trophées avec les Blaugrana, dont deux Liga, une Ligue des Champions et, donc, trois Coupes d’Espagne.