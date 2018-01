Coupe du Roi : le Real Madrid sans Cristiano Ronaldo ni Bale

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |

La liste des joueurs qui affronteront Leganés en 1/4 de finale retour (1-0, à l'aller) de la Coupe du Roi vient de tomber. Et Zinédine Zidane n'a pas lésiné sur le repos de ces joueurs, laissant de côté Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Toni Kroos et Marcelo.

Sur son compte Twitter, le Real Madrid a fait savoir que le club affrontera le club de Leganés en ¼ de finale retour de la Coupe du Roi , ce mercredi soir à 21h00 au Stade Santiago Bernabeu, sans Cristiano Ronaldo, mais également sans Gareth Bale, Toni Kroos et Marcelo. A noter que Karim Benzema est, quant à lui, bien présent sur la feuille de match.







Cristiano Ronaldo et Bale absents

Ce week-end, il n’y avait pas que la victoire du Real Madrid sur le Deportivo la Corogne (7-1) qui était sanglante. En effet, contre les Branquiazuis, Cristiano Ronaldo a inscrit son deuxième doublé de la saison en Liga, un mois et demi après son premier réalisé face à Séville. Lors de sa seconde réalisation, l'homme aux cinq Ballons d'Or se voyait, néanmoins, touché à l'arcade gauche par les crampons du défenseur Fabian Schär (84e). A la suite de quoi, l'international portugais sortait du terrain en sang pour se faire soigner. Suite à cet évènement et à la victoire des siens lors du match aller de la Coupe du Roi contre Leganés, Zinédine Zidane a décidé de laisser au repos sa star portugaise. Et ce n'est pas le seul joueur qui manque à l'appel puisque Gareth Bale, Marcelo et Toni Kroos se sont également vu octroyer une soirée d'accalmie pour préparer au mieux les prochaines échéances comme le Paris Saint Germain en Ligue des champions ou encore Valence ce samedi après-midi.









Benzema bien présent

Si Cristiano Ronaldo et compagnie suivront cette rencontre de loin, Karim Benzema, lui, fait bien parti du groupe pour défier la quatrième meilleure défense de Liga. De retour à la compétition depuis ce week-end seulement, après un claquage aux ischio-jambiers, l'ancien avant-centre de l'Olympique Lyonnais aura à cœur de bien faire. En effet, il s'est déjà blessé à deux reprises et avec cinq réalisations en 20 matches toutes compétitions confondues, l'international tricolore connaît une de ses plus mauvaises passes depuis son arrivée à Madrid.