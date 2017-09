Avec Coutinho, Salah et Mané, Liverpool a-t-il la meilleure attaque de Premier League ?

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Liverpool, qui fête ses 125 ans, dispose d'une armada offensive assez inouïe avec Sadio Mané, Philippe Coutinho ou encore Mohamed Salah. De quoi en faire la meilleure de Premier League ?





Philippe Coutinho est resté

Contrairement à Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho n'a pas rejoint le FC Barcelone cet été alors que les dirigeants Blaugrana ont fait le forcing pour le recruter. Mais Liverpool, gourmand, n'a pas plié et a conservé sa pépite brésilienne, capable de mettre le feu à n'importe quelle défense. Entré en jeu contre le FC Séville en Ligue des Champions (2-2), Coutinho ne devrait plus tarder à retrouver sa place dans le onze de départ. D'autant que Sadio Mané est suspendu pour le moment…



Sadio Mané, une revanche à prendre

Durant l'imbroglio entourant le transfert finalement avorté de Philippe Coutinho au FC Barcelone, l'attaque de Liverpool a pu compter sur Sadio Mané. Puissant et virevoltant, le Sénégalais, qui sortait d'une première saison frustrante chez les Reds à cause d'une blessure, a mis tout le monde d'accord grâce à ses prestations sur l'aile gauche, matérialisées par 3 buts en 4 matches de Premier League cette saison. Suspendu à cause d'un geste dangereux sur Ederson lors du match face à Manchester City, il aura une revanche à prendre. Une fois encore.





La fusée Salah

Alors que Sadio Mané et Philippe Coutinho étaient déjà là l'année passée, Mohamed Salah, lui, est arrivé cet été à Anfield avec plein de promesses dans ses bagages. L'ex-joueur égyptien de l'AS Rome ou encore de Chelsea, est une véritable fusée, déjà auteur de 2 buts et autant de passes décisives en 4 sorties en championnat. Jürgen Klopp compte bien évidemment sur lui pour faire trembler les filets.



Il faudra donc attendre encore un peu avant de voir éventuellement ce trio ultra rapide aligné ensemble. "On savait qu'il y aurait des moments où Sadio ne pourrait pas jouer. C'est ainsi qu'on construit une équipe. Roberto, Phil et Alex peuvent jouer sur l'aile gauche. On peut changer de système. On peut faire plein de choses" explique le coach allemand, qui ne manque pas d'options. Elle est peut-être là la force de Liverpool cette saison et on fera les comptes à la fin pour voir si le trio offensif est vraiment le meilleur de Premier League.