Real Madrid : Cristiano Ronaldo reste le sportif le mieux payé du monde

Le magazine économique américain Forbes a placé en numéro 1 Cristiano Ronaldo, la star du Real Madrid, au classement des 100 sportifs les mieux payés au monde. Il devance LeBron James et Lionel Messi.

Avec 93 millions de dollars empochés ces 12 derniers mois (salaire et contrats pubs), la superstar du Real Madrid Cristiano Ronaldo a été désignée par le magazine américain Forbes le sportif le mieux payé de la planète pour la deuxième fois consécutive.

Ronaldo, maître du monde



2016 a été une année très faste pour Cristiano Ronaldo. Vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid et de l’Euro avec le Portugal, l’attaquant madrilène a également fait carton plein sur le plan financier. Aussi, sans surprise, CR7 a conservé son statut de sportif le mieux payé de la planète selon le classement publié mercredi par le magazine économique américain Forbes. L'international portugais, vainqueur de l'Euro 2016 et de la Ligue des champions 2017, a empoché 93 millions de dollars (82,6 millions d'euros) lors des douze derniers mois en salaires (58 M USD) et contrats publicitaires (35 M USD).

Messi perd une place



Le double buteur de la dernière finale de la Ligue des Champions (4-1 face à la Juventus) devance la superstar du basket LeBron James, sacré champion NBA avec Cleveland en 2016 (2e, 86,2 M USD) et l'international argentin du FC Barcelone Lionel Messi (80 M USD) qui rétrograde d'une place. Roger Federer, de retour au premier plan d'un point de vue tennistique, n'a jamais quitté les hautes sphères du classement et occupe toujours la 4e place (64 M USD), devant un autre joueur NBA, Kevin Durant (5e, 60,6 M USD) en passe de mener son équipe des Warriors vers un nouveau titre NBA après 2015.



Seulement huit stars du ballon rond



Au final, seuls huit footballeurs apparaissent dans un classement vampirisé par les sports américains :

- Cristiano Ronaldo : 93 millions de dollars (58 millions en salaire)

- Leo Messi : 80 millions de dollars (53 millions en salaire)

- Neymar : 37 millions de dollars (15 millions en salaire)

- Gareth Bale : 34 millions de dollars (23 millions en salaire)

- Zlatan Ibrahimovic : 32 millions de dollars (27 millions en salaire)

- Wayne Rooney : 23.6 millions de dollars (17.6 millions en salaire)

- Luis Suarez : 23.3 millions de dollars (17.3 millions en salaire)

- Sergio Agüero : 22.6 millions de dollars (14.6 millions en salaire)

