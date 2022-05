Cristiano Ronaldo : son 1er forfait s'est fait ressentir

Cristiano Ronaldo a manqué son 1er match au Real Madrid. Grippé, il a assisté impuissant à la 2ème défaite des Merengue cette saison. Au Real Madrid, tout le monde doit déjà s'impatienter de retrouver Ronaldo contre Villareal.

Cristiano Ronaldo n'a pas participé à la défaite du Real Madrid contre Levante hier en Coupe du Roi (2-0). Grippé, le buteur infatigable est très attendu pour son retour contre le 3ème de la Liga, Villareal.

Ronaldo a manqué son 1er match de la saison !

Cristiano Ronaldo, le buteur insatiable du Real Madrid a manqué son 1er match de la saison cette année ! Une 1ère qui a sans doute porté préjudice à Jose Mourinho puisque les Merengue ont connu leur 2ème défaite de la saison face à Levante, après la claque infligée par le Barça (5-0), le 29 novembre dernier. Au match aller contre Levante (8-0), Ronaldo avait inscrit, comme Benzema, un triplé.



Ronaldo en héros contre Villareal ?

Cristiano Ronaldo, grippé, a donc assisté impuissant à l'échec du Real Madrid et de ses coéquipiers. Auteur de 60 buts en 61 matches, le pichichi de la Liga semble vraiment indispensable aux Merengue. Logiquement de retour face à Villareal, Ronaldo pourrait faire oublier le trop faible impact de Benzema et Kakà, vraiment peu inspirés contre Levante hier.

Ronaldo, l'indispensable buteur du Real en 2011 ?

Cristiano Ronaldo n'en finit plus d'impressionner au Real Madrid. Soulier d'or européen devant Lionel Messi, le Portugais a promis aux supporters madrilènes que 2011 serait une année encore plus prolifique que 2010 pour le Real. Déterminé à gagner des titres et à marquer plus de buts encore, le Portugais sera probablement en cette fin de saison la clé de voûte du Real Madrid.



Pour le 1er match manqué de Cristiano Ronaldo avec Real Madrid, les troupes de Jose Mourinho ont perdu. A la poursuite du Barça en Liga, le Portugais devra redoubler d'efforts pour hisser son club vers les sommets.