Cristiano Ronaldo atteint les 600 buts et repousse encore les limites

C'est presque une habitude. Cristiano Ronaldo a battu en record. Encore. Et encore, et encore, et encore... Lui et Lionel Messi n'évoluent clairement pas dans le même monde. Est-ce humain, de marquer autant, de gagner autant, de pulvériser tous les records les uns après les autres ? Et nous, réalisons-nous vraiment à quel point le football, ce sport que nous aimons tant, est bouleversé par ces deux monstres ?

600 buts en moins de 15 ans !

Ce samedi 25 mars, c'est donc Cristiano Ronaldo qui a eu l'honneur, une fois de plus, d'inscrire son nom dans la légende. En soi, le match des éliminatoires du Mondial 2018 à Lisbonne contre la Hongrie n'était pas un sommet dans la carrière du Portugais. Les vainqueurs de l'Euro 2016 ont d'ailleurs battu sans souci les Hongrois (3-0). Mais le doublé signé par CR7 (une grosse frappe à plus de 20 mètres et un coup franc direct excentré) fait passer l'artificier dans une autre dimension.

C'est bien simple : Cristiano Ronaldo, 32 ans, a désormais marqué 600 buts dans sa carrière en matches officiels (les matches avec les équipes de jeunes du Portugal ne sont pas compris dans ce comptage). 600 buts pour un joueur qui a débuté sa carrière professionnel en septembre 2002 ! Cela fait en moyenne 40 buts par an... Dans le détail, Ronaldo a marqué, selon les chiffres collectés par plusieurs médias et fans de statistiques : 5 buts avec le Sporting Portugal, 118 buts avec Manchester United, 407 buts avec le Real Madrid et 70 buts avec la sélection du Portugal. Stratosphérique.... Et dire qu'il a encore quelques saisons devant lui et qu'il ne semble pas décidé à lever le pied !

Ronaldo menace Klose et Kocsis et vise Puskas, voir plus haut encore

Cristiano Ronaldo, le plus capé des Portugais (137 sélections), a donc également repoussé par la même occasion son nombre record de buts inscrits avec la Selecçao. Le voici arrivé à 70 réalisations. L'Allemand Gerd Müller et l'Irlandais Robbie Keane sont désormais derrière lui (68 buts). A l'échelle mondiale, CR7 est le 10e meilleur buteur de l'histoire des équipes nationales, à égalité avec le Thaïlandais Piyapong Pue-on et avec le Trinidadien Stern John.

Au niveau européen, le Madrilène est le 4e meilleur marqueur. Il rejoindra très vite l'Allemand Miroslav Klose et ses 71 buts. Puis, il pourra s'attaquer au 2e meilleur buteur, le Hongrois Sandor Kocsis et ses 75 buts. Cristiano Ronaldo va devoir maintenir sa moyenne s'il veut détrôner le meilleur Européen de l'histoire : l'illustre hongrois Ferenc Puskas, qui a scoré à 84 reprises avec sa sélection. S'il bat Puskas, Ronaldo aura donc aussi battu la légende Pelé (5e meilleur marqueur de l'histoire avec 77 buts). Et si CR7 avait dans les chaussettes le record absolu de l'Iranien Ali Daei et ses 109 buts ? Après tout, vu comme le monstre explose les chiffres...