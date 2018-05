Cristiano Ronaldo : « C’était bien de jouer au Real… »

Par Christopher Le Caër | Ecrit pour TF1 |

Cristiano Ronaldo sera-t-il toujours Madrilène la saison prochaine ? La question peut se poser. Quelques minutes après la fin du match en finale de C1 (3-1 face à Liverpool), le quintuple Ballon d’Or s’est fendu d’une déclaration pour le moins énigmatique en parlant du Real Madrid… au passé. « L'important était de gagner. Il faut continuer à le faire. Avec moi à la tête du projet ? On va d'abord profiter mais je parlerai dans les prochains jours pour donner une réponse aux supporters qui, eux, sont de mon côté. C'était bien de jouer dans ce club. Dans ces moments-là, l'avenir de n'importe quel joueur n'est pas important. Mais je ne dis pas que je vais forcément partir. Vous verrez. En tout cas, qui est encore le meilleur buteur de la Ligue des champions ? La C1 devrait changer de nom et s'appeler la ‘Ligue des champions CR7’. J'en ai gagné cinq, je suis encore meilleur buteur. Je ne peux pas être triste ce soir. »

Marcelo, son coéquipier au Real a réagi : « Je crois que Cristiano Ronaldo va rester. Mais c'est une chose qui se joue entre lui et le club. Aujourd'hui, nous avons fait honneur à l'amour porté par nos supporters. On fait tout pour vivre des nuits comme cela. Cette équipe n'a pas de limites. » « Il va falloir qu'il précise ce qu'il voulait dire rapidement, a pour sa part déclaré le capitaine de la Maison Blanche Sergio Ramos. Mais il aime bien se faire désirer... C'est une pièce maîtresse de notre équipe. Il n'y a pas mieux qu'ici pour lui. »

Z. Zidane : « C’est un truc de fou »



Samedi soir, Zinédine Zidane est entré dans l’histoire, en devenant le premier entraîneur à remporter la Ligue des champions trois fois de suite. « C’est un moment historique, trois fois d'affilée, c'est un truc de fou de vivre ça. Même si, quand on travaille fort avec une équipe comme ça, on se dit qu'on peut aller loin, mais trois d'affilée c'est un truc de fou. Il faut profiter du moment, ne penser à rien. Juste à ce qu'ont fait les joueurs tous ensemble.»

R. Varane : « Il faut savourer »

Luka Modric (milieu du Real Madrid) : « C'est incroyable, historique. Je ne sais pas si une équipe pourra refaire ça à l'avenir. Hier (vendredi, ndlr), nous avons regardé un documentaire sur des équipes de basket comme les Bulls, les Lakers ou les Celtics et sur la façon dont ils avaient pu gagner trois ou quatre fois de suite. Ils appellent cela une dynastie. Aujourd'hui, nous sommes une dynastie.»





Raphaël Varane a remporté sa 4e Ligue des champions à seulement 25 ans : « Il n'y a plus de mots, c'est énorme ce qu'on a fait. Et ça peut aider d'avoir des extraterrestres qui mettent des buts dans des moments clés. Là il faut savourer, c'est extraordinaire. Ensuite, on va déjà penser à la suivante, c'est l'ADN de Madrid. »

J. Klopp : « On a oublié de jouer au foot »

Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, était forcément déçu à l’issue de la rencontre. « J'ai perdu des matches, j'en ai gagnés, j'ai l'habitude de gérer mais le sentiment la nuit après le match, on ne peut le changer. On se sent tous très mal, mais il faut l'accepter ». Le technicien allemand a reconnu que la blessure de Mohamed Salah - sa sortie prématurée à la demi-heure de jeu après un duel avec Ramos - avait changé la physionomie du match et donné un coup au moral de ses protégés. «

La sortie de Mo a été un moment-clé de cette finale. Tous ses coéquipiers ont été bouleversés et nous avons oublié de jouer au football après cela ». Le coach des Reds n’était pas rassuré après le match quant à la blessure de son joueur vedette. « C’est une blessure très sérieuse. Il est allé à l'hôpital directement après le match pour des examens. C'est sans doute la clavicule et il n'était pas très optimiste ». Mohamed Salah devrait manquer le début du Mondial avec l’Egypte.





Jordan Henderson, capitaine de Liverpool : « C'est décevant, bien sûr. On a eu le mérite de revenir au score mais on a fait des erreurs et le Real Madrid a été très fort. C'est une équipe fantastique et ils vous font toujours mal. Ils méritent de gagner et ils étaient la meilleure équipe ce soir (samedi). On a dominé le ballon lors de la première demi-heure, on a eu quelques occasions mais c'est frustrant. Quand Mo Salah s'est blessé, ils ont pris le contrôle du ballon. [...] Ce n'est pas à cause des erreurs de Loris Karius, on est arrivés en finale en tant qu'équipe et on perd en tant qu'équipe. C'est de la faute de tout le monde. »