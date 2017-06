Cristiano Ronaldo encensé par Kaka, son ancien coéquipier au Real Madrid

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Kaka a rendu un hommage à Cristiano Ronaldo, qu’il a croisé au Real Madrid. À l’instar de beaucoup d’observateurs du football, il a mis en exergue son immense professionnalisme.





Deux trajectoires opposées

Arrivés au même moment avec chacun un Ballon d’Or et des ambitions plein la tête, Cristiano Ronaldo et Kaka ont finalement connu des fortunes diverses au Real Madrid. Alors que le Brésilien est tombé dans les limbes, le Portugais a atteint les sommets de l’Olympe et continue de s’y inscrire avec une régularité à nulle autre pareille. Les deux étoiles auraient dû briller au même moment chez les Galactiques mais Kaka n’a jamais répondu aux attentes en signant chez les Merengue. Cela ne l’empêche pas de porter un regard critique sur son ex-coéquipier et son ancien club, qu’il soutient à la veille de la finale de la Ligue des Champions (face à la Juventus Turin, à Cardiff).





« Cristiano est un professionnel incroyable »

Dans les colonnes de Goal, Kaka n’a pas tari d’éloges sur CR7, louant comme à peu près tout le monde son professionnalisme. Peut-être même plus que son simple talent naturel. « Cristiano est un professionnel incroyable. Il prend soin de son corps, il fait attention à ce qu’il mange et il surveille son sommeil. Bien sûr, il est un joueur très talentueux et il a toujours cette motivation de vouloir gagner tous les matches, de remporter le Ballon d’Or chaque année, alors il veut toujours avancer, il veut toujours marquer. C’est quelque chose qui est très fort dans son esprit. » Le Brésilien a côtoyé le Portugais au plus près et il est sans doute très bien placé quand il évoque son hygiène de vie légendaire et devenue la principale cause de sa réussite sportive.



« Je vais supporter le Real »

Kaka n’a pas caché qu’il supportera le Real Madrid lors de la finale de la Ligue des Champions, qu’il regardera à la télévision depuis les États-Unis. Il s’est, revanche, bien gardé de livrer un pronostic, « Bien sur que je vais supporter le Real Madrid, mon ancienne équipe. J’ai beaucoup d’amis des deux côtés. La Juve est très forte. Elle a des défenseurs très forts. Ils ont encaissé peu de buts dans cette Ligue des Champions et je m’attends à un match incroyable. Mais, comme je l’ai déjà dit, je soutiendrai le Real Madrid. » On peut aussi comprendre qu’il se méfie énormément de la Juventus Turin, finaliste malheureuse en 2015.