Cristiano Ronaldo : son fils marque un nouveau coup franc sublime

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

À quelques jours de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo se ressource auprès de son fils. Il y a quelques semaines, Cristiano Jr. nous avait gratifiés d’un joli coup franc marqué à la façon de papa. Il a remis ça ce week-end avec une belle frappe terminant juste en dessous de la barre. La relève toute trouvée ?





Sur les traces de son père

Cristiano Jr. sera-t-il un grand footballeur comme son père ? C’est possible. En tout cas, le jeune garçon, qui fêtera ses 7 ans le 17 juin prochain, a déjà du talent à revendre. Et Cristiano Ronaldo ne manque jamais de mettre les prouesses de fiston en exergue en partageant des vidéos sur les réseaux sociaux. Sur un terrain stabilisé, Junior a donc marqué un joli coup franc, même si on a du mal à décortiquer ses mouvements étant donné que CR7 filme de loin.



Boom👌 Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano) le 27 Mai 2017 à 11h19 PDT

Élan, puissance et précision

Visiblement, Cristiano Jr maîtrise déjà l’art de tirer les coups de pied arrêtés. Il prend beaucoup d’élan et on constate que son tir allie puissance, vu la distance, et précision, vu la taille de la cage. Sa performance lui vaut les félicitations et les honneurs de son père, tout fier de montrer à la terre entière que le talent se transmet de génération en génération.





Une photo énigmatique avec sa chère et tendre

Toujours sur Instagram, Cristiano Ronaldo a posté un cliché de Georgina Rodriguez, sa chère et tendre, et lui. Et la photo du couple ne manque pas de faire parler dans la sphère people. En effet, le Portugais a sa main gauche sur le ventre de la jeune femme, laissant suggérer qu’ils pourraient accueillir un heureux évènement dans les mois à venir. Le footballeur s’est contenté d’un emoji en forme de cœur en commentaire, ce qui ne nous aide pas dans nos spéculations…